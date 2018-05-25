Zirai ilaçlar öldürüyor

Yozgat’ı yaylalarında arıcılık yapan çiftçi ve üreticiler tarlalara bilinçsiz şekilde atılan zirai ilaçların bal arılarını öldürdüğünü aktardı. Yozgatlı bal üreticileri tarımsal üretimde, ülkedeki en büyük sorunlardan bir tanesinin de kontrolsüz ve bilinçsiz zirai ilaçlama olduğunu dile getirdiler. Bilinçsiz ilaçlama neticesinde arı ölümleri yaşandığını anlatan üreticiler özellikle bahar dönemlerinde ot ilacı diye tabir edilen ilaçlarla toprağın zehirlendiğini vurgulayarak, “Eskiden tarım alanlarına yakın bölgelerde zehirlenme oluyordu, şimdi ise yüksek ova ve ormanlık alanlara kadar bu zehir yayılıyor” diyerek konuya dikkat çektiler.

Haber-Foto:Mustafa TEKER