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Zirai don uyarısı

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü Yozgat'ta zirai don yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Zirai don uyarısı

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü Yozgat'ta zirai don yaşanabileceği uyarısında bulundu.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Zirai don uyarısı

 Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 20-23 Nisan'da, tarımsal faaliyetlerin başladığı Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, zirai dona karşı üreticilerin ve yetkililerin tedbir almaları istendi.

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