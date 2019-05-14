Zararlı kontrolleri başladı

Yozgat’ta Ziraat Odaları ve Tarım İl Müdürlüğü hasat öncesi süne ve kımıl zararlısına karşı alarma geçti.

Ziraat Odaları tarafından hububat ekili tarlalarda süne ve kımıl zararlısı kontrolleri başladı. Yapılan kontrollerde, kımıl zararlısı ile kimyasal ilaç mücadelesi için, metrekarede en az 2 adet bulunması gerektiği uyarısı yapıldı. Boğazlıyan Ziraat Odası, tarım danışmanları tarafından ekili alanlarda tarama yaptıklarını duyurdu. Boğazlıyan Ziraat Odası, süne için ise İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yapacağı çalışma sonucuna göre tedbir alınacağı bilgisini verdi.

Süne ve kımıl zararlısının mahsul kalitesini düşürdüğün, önemli ekonomik kayıplara yol açtığı ve bu iki zararlıya karşı seferberlik anlayışı içerisinde elbirliğiyle mücadele edilerek, başarı elde edilebileceği belirtildi. Öte yandan süne ve kımıl zararlısı ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün 2019 yılı eylem planı hazırladığını ve bu plan çerçevesinde ilimizdeki hububat ekili alanlarda önceliğin kimyasal değil, biyolojik mücadele şeklinde sürdürüleceği bildirildi.