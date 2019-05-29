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ZARARLI ALARMI!

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta 2018 yılı TÜİK verilerine göre, 3 milyon 94 bin 619 dekar alanda 670 bin 513 ton buğday üretiminin yapıldığı hatırlatılarak, en fazla alanda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünü olan buğday bitkisine ciddi zarar veren süne ile mücadele çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ilaçla mücadele alanlarının önemli bölümünde çiftçinin, yeteri kadar ürün alamayacağını belirterek ilaçlama yapmaması nedeniyle bu yıl tarım alanlarına ciddi zararlar veren süne popülasyonunun daha da arttığı kaydedildi.

ZARARLI ALARMI!

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta 2018 yılı TÜİK verilerine göre, 3 milyon 94 bin 619 dekar alanda 670 bin 513 ton buğday üretiminin yapıldığı hatırlatılarak, en fazla alanda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünü olan buğday bitkisine ciddi zarar veren süne ile mücadele çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ilaçla mücadele alanlarının önemli bölümünde çiftçinin, yeteri kadar ürün alamayacağını belirterek ilaçlama yapmaması nedeniyle bu yıl tarım alanlarına ciddi zararlar veren süne popülasyonunun daha da arttığı kaydedildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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ZARARLI ALARMI!

POPÜLASYON ARTTI
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, geçen sene 300 bin dekar alanda ilaçlama programı yaptıklarını, tüm hazırlıkları tamamlamalarına karşın ancak 9 bin dekar alanda ilaçlama yapılabildiğini söyledi. Özdemir, ‘’Geçen sene kurak geçti. Kuraklık nedeniyle vatandaş zaten tarlasından ürün alamayacağını beyan ederek, ilaçlamanın faydası olmayacağını söyleyip, ilaçlamanın da kendisine fazladan mali yük çıkaracağını beyan ederek ilaçlama yapmadı. Bu sene bu durumun etkisini çok fazla görmekteyiz. Kışlaklarda daha çok süne tespit edildi. Biz bu durumu üç aydır kontrol etmekteyiz. Sürvey çalışmalarımız sürüyor’’ dedi. 
İZİNLER İPTAL
Tarım Müdürü Özdemir, oluşturulan mücadele ekiplerinin 60 mühendis ile birlikte il genelinde, tarım alanlarında görev yaptıklarını kaydetti. Özdemir, ‘’Kışlaklardan başladı çalışmamız. Geçen senekinden kat kat fazla süne söz konusu. Oransal olarak 500 kat fazla diyebileceğimiz derecede süne fazla. Bu seneki çıkış çok güçlü, şu anda araziye indiler, yumurtalarını attılar. Birinci yavrulamayı gerçekleştirdiler, ikinci için şu anda yumurtalarını atıyorlar. Bu araziye çok fazla zarar verebilir’’ diye konuştu. Bayram izinlerini iptal ettiklerini hatırlatan Özdemir, bayramda görevlerinin başında olacaklarını, sahada çalışmaların sürdürüleceğini anlattı. Özdemir, ‘’Bunları anlık olarak takip ediyoruz. Anında ilaçlama gerçekleştireceğiz. Bu sene tahminimiz bir milyon dekarın üzerinde süne söz konusu. Süne eğer yüzde 3’ün üzerinde zarar verirse ürün sadece yem bitkisi olabiliyor, eğer yüzde 10’un üzerine çıkarsa artık yemlik de olmuyor. Bu seneki görünen durum yüzde 50 civarında maalesef. Vatandaşın bütün emekleri ziyan olabilir. Çiftçimizin hazır bir şekilde ekiplerimizi beklemesi gerekiyor. Özel ilaç firmalarıyla da görüşmeler yaptık, eğer kabul ederse çiftçi onlar da ilaçlama yapabilecekler. Bunun dışında ekiplerimizle irtibat kurmadan herhangi bir girişimdi bulunmamaları lazım. Arıcılarımızı da ilaçlama yapılacak bölgelerden tahliye edeceğiz, arıları zarar görmesin diye’’ ifadelerini kullandı.
 

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