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Zarar tespit ediliyor

Yozgat’ta bu yıl yaşanılan kuraklık nedeniyle zarar gören ekili alanlardaki tespit çalışmaları devam ediyor.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:10
Zarar tespit ediliyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Tarım Müdürlüğü Teknik Personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Burcu Özdemir, Ziraat Teknikeri Salih Doğan, Sarıkaya Ziraat Odası Teknik Personeli Ziraat Teknikeri Yavuz Yücel, köylerde arazide kuraklık tespiti yapıp, rapor hazırladı. 2020-2021 üretim sezonunda kuraklığın ciddi oranlarda çiftçileri etkilediği, üreticilere destek anlamında neler yapılabilirliği konusunda veri elde edilmesi amacıyla tespitlerin yapıldığı kaydedildi. Türkiye’nin en büyük sorunlarında birisi olan kuraklığın etkilerini belirlemek için il düzeyinde tarım alanlarında incelemeler yapıldığının altı çizildi. Mayıs ayında yeterli yağış olmadığı için hububat ürünlerinin vejetatif gelişmeyi tamamlamadan başaklanma dönemine geçmesi nedeniyle ürünlerde verim kaybına neden olduğu ifade edildi. 

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Zarar Tespit Ediliyor
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