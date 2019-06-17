ZARAR BELiRLENiYOR

Sel, ekili alanlara zarar verdi, sular altında kalan kümeste yaklaşık 600 tavuk telef oldu. Yozgat merkeze bağlı Çalılı, Gökçekışla, Başınayayla ve Başıbüyüklü köyleri ile Şefaatli ilçe merkezi ve köylerinde sağanak etkili oldu, su taşkınları yaşandı. Yollardan aşan sel suları, trafik akışını aksattı. Ekili alanlar hasar gördü, evleri su bastı, köprüler yıkıldı. Evleri ve sebze bahçeleri sel sularından etkilenen köylüler, sabah saatlerinde evlerine dolan çamurları temizledi. Sel sularının geldiğini akrabalarının haber vermesiyle öğrenen, evlerinden son anda çıktıklarını ifade eden 60 yaşındaki Meryem Tuygun, 6 dekarlık bahçesine ektiği çeşitli sebzelerin tamamının yok olduğunu ifade eetti. Tuygun, "Geçimimiz tamamen bu bahçeye bağlıydı. Torunlarımız kullandığı ATV motor, çapa makinesi ve su motoru da sel sularına kapılmış. Ne yapacağız bilemiyorum" diye konuştu.

Gökçekışla Köyü'nde yaşayan Süleyman Kandamir ise "Evin içerisindeki eşyalar tamamen çamur içerisinde. 8 dekarlık bahçemizde de hiçbir şey kalmadı" dedi. Sel sularını dolduğu tavuk kümesinde 535 tavuğun telef olan Gülhan Karaca da "Sel suları sabah saatlerine kadar aktı. Seraların beton destekleri yıkıldı. Sel sularının önünde hiçbir şeyin duramayacağını gördük" diye konuştu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, köyde incelemelerde bulundu, sağanak sonucu bir afet oluştuğunu ifade etti. Tarım Müdürü Özdemir, "İl genelinde etkili olan şiddetli yağmur ve su baskınları ekili alanlara zarar verdi. Yağışların tamamlanmasının ardından köylerimizde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Birçok köyümüzden gelen ihbarlar değerlendiriliyor’’ dedi.

