ZAHMETSiZ URETiM

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından toprak işlemesiz tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ekimi yapılan nohut hasadı da gerçekleştirildi. Saraykent İlçesinde toprak işlenmeden ekimi yapılan nohudun hasadında, işlenmiş tarladan elde edilen üründen daha iyi bir ürün elde edildiği kaydedildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla il genelinde yürüttükleri çalışmaları her yıl daha geniş alana yayarak, devam ettirdiklerini söyledi. Özkaya, ‘’Saraykent İlçemiz de geçen yıl bu uygulamayı göstermek amacıyla ilk defa 9 dekarlık alanda ekim yapılmıştı. Geçen yıl yapılan başarılı çalışmadan sonra bu yıl Saraykent İlçemizde çiftçilerimizce 150 dekar alanda toprak işlemesiz ekim yapıldı’’ dedi. İl Müdürü Özkaya, toprak işlemesiz tarım sisteminin kolaylığını, yararını gören çiftçilerin sistemi nohutta da yapmak istediklerini kendilerine ilettiklerini, bunun üzerine doğrudan ekim mibzeri ve teknik personelin desteği ile talebin yerine getirildiğini bildirdi.

SONUÇ OLUMLU

Tarım İl Müdürü Tanju Özkaya, ‘’Bu üretim sezonunda bahar döneminde nohut ekimleri teknik personellerimiz nezaretinde yapıldı. Yapılan ekimler gerçek anlamda bir örnek çalışma oldu. Çünkü bizim ekim yaptığımız alanların hemen yanında toprak işlemeli olarak ekim yapılan tarlalar mevcuttu. Bu iki ekim arasındaki gelişim ve verimi çiftçilerimizin görmesini sağladı. Ekilen bu ürünlerin takip ve kontrolleri düzenli olarak yapıldı. Nohutta toprak işlemesiz tarımda yabancı ot mücadelesini zamanında ve yeteri kadar yapılması gerekmektedir. Zamanında ve yeterli miktarda yapılan ilaçlama ile bu sorunu aştık. Sonuç çok güzel oldu’’ diye konuştu. Özkaya, yapılan hasatta toprak işlemesiz olarak ekilen arazilerde toprak işlemeli olarak ekilen arazilerle aynı verimi aldıklarını bildirdi. Özkaya, ‘’Normalde toprak işlemesiz tarımın ilk uygulandığı yıllarda verim düşüklüğü yaşanabilir. Bu hele de nohutta yabancı ot sorununa bağlı olarak daha fazla olabilmektedir. İyi bir arazi takibi ve zamanında yeteri kadar ilaçlama ile bu sorun aşılabilmekte ve verim düşüklüğü yaşanmamaktadır. Bu ekimlerde çiftçilerimiz hem zamandan hem işçilikten hem de yakıttan tasarruf ettiler. Ayrıca topraktaki organik madde miktarını artırmış oldular. Toprak işlemesiz nohut ekimini çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Yalnız burada en önemli hususu bu konuda uzman kişilerden yeterli bilgiyi almalarıdır. Bu nedenle bu konu ile ilgili İl ve İlçe Müdürlüklerimizde bilgi alabilirler. Tüm çiftçilerimizi İl ve İlçe Müdürlüklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.