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ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta nadasa bırakılan alanların daraltılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında uygulamaya konulan toprak işlemesiz tarım çalışmaları yaygınlaştırılırken, farklı ürünlerle üretim denemeleri de devam ediyor.

ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta nadasa bırakılan alanların daraltılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında uygulamaya konulan toprak işlemesiz tarım çalışmaları yaygınlaştırılırken, farklı ürünlerle üretim denemeleri de devam ediyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:24
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ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK

Yozgat il genelinde nadasa bırakılan 2 milyon 300 bin dekar olan tarım alanı miktarı bir milyon dekar civarına geriledi. Yozgat’ın Kuyumcu Köyünde Haydar Demircan isimli çiftçi, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibiyle birlikte, bu yıl ürün kaldırdığı tarlasında herhangi bir işlem yapmadan ekim yaptı. Bu yıl nohut ekiminin yapıldığı tarlaya toprak işlemesiz arpa ekiminin yapıldığı tarlada, toprak işlenmemesi nedeniyle çiftçinin dekardan en az 4 litre mazot kârının olduğu, bunun da 26 lira anlamına geldiği kaydedildi. Traktörün ve tarım aletlerinin kullanılmasından kaynaklanan masrafların da dahil edilmesi halende çiftçinin doğrudan ekim sayesinde önemli bir tasarrufa imza atmış olduğunun altı çizildi.
YEM BİTKİSİ EKİMİ
Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar köyünde 2018 üretim sezonunda buğday ekimi yapılmış tarlaya, yem bitkisi tohumluğu ekildi. Saraykent Merkezde bulunan çiftçilerin görebileceği yol kenarındaki iki demonstrasyon tarlasına hiçbir toprak işlemesi yapılmadan buğday ve yem bezelyesi ekimi gerçekleştirildi. Ekime İl ve İlçe Müdürlükleri teknik personeli ile Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanları, çiftçiler katıldı. Ekimde bulunan çiftçilere toprak işlemesiz tarım ve faydaları hakkında bilgilendirme yapıldı, toprak işlemesiz tarımın ekimi uygulamalı olarak gösterildi. Yapılan uygulama ile toprak işlemesiz tarımın faydalarının çiftçilere gösterilmesi sağlanıp, toprak işleme için harcanan işgücü akaryakıt ve amortisman masrafları düşürülerek ürün maliyetinin düşürülmesiyle çiftçi gelirlerinin artırılması hedeflendiği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK
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