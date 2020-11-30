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ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK

Toprak işlemesiz tarım uygulamasını benimseyen çiftçi, verimdeki artış ile sevindi. Yozgat’ta 2014 yılından itibaren uygulamaya konulan toprak işlemesiz tarım uygulamasında önemli mesafeler alındı. Tarım alanına daha az zaman ayırıp, toprağı işlemeden ekim yapan çiftçi, kurak dönemlerde bile toprağın nemli kalması, hasatta beklentisinin üzerinde ürün almasıyla sevindi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:43
ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK

YOZGAT il genelinde 2014 yılından itibaren uygulamaya konulan Toprak İşlemesiz Tarım uygulamasını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, üretimde beklenenin üzerinde ürün alınması, kurak dönemlerde bile toprağın nemli kalması çiftçiyi memnun etti. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yozgat Merkez Kuyumcu köyünde önder çiftçimiz Haydar Demircan’ın tarım alanında uygulanan toprak işlemesiz Macar Fiği ekimlerinde olumlu sonuç alındı. Köyde üç yıl toprak işlemesiz ekimi yapılan Macar Fiği, danelik olarak biçildi, dekardan 160 kilo verim alındı. Bunun toprak işlemeli olarak alınan verimden daha fazla olduğu kaydedildi. Son üç yıldır yapılan toprak işlemesiz tarım uygulamasının ardından bu yıl yeniden ekim yapıldı. Bin dekar tarım alanına toprak işlememiz ekim gerçekleştirildi. Kuyumcu-Köseyusuflu-Pembecik köylerinde toplamda bin 800 dekar arazide toprak işlemesiz ekimin yapıldığı kaydedildi. Önceki yıllarda, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, bölge çiftçilerine öğretmek, yaygınlaştırmak için demonstrasyon ekimini yapılan Boğazlıyan Yenipazar’da da toprak işlemesiz tarım uygulamasının artarak devam ettiği bildirildi. Tarım Müdürlüğü teknik ekibi ile iki yıl toprak işlemesiz tarım uygulaması yapan çiftçi Mustafa Özer, bu senede 150 dekar arazisini toprak işlemesiz olarak ekti. Toprak işlemesiz tarım uygulamasındaki başarıyı gören aynı köyden başka çiftçilerin de zahmetsiz tarımı tercih ettiği bildirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, ‘’Bunları görmek Ülkemiz tarımı ve çevremiz için çok sevindirici. Amacımız daha az masrafla daha fazla ürün alması. Aynı zamanda anız yangınlarının önlenmesi toprağın ve çevrenin korunması. Çiftçilerimiz, toprak işlemeli olarak ekilen arazilerinden almış olduğu ürünü, çoğu zamanda daha fazlasını toprak işlemesiz ekimden de almaktadır. Daha az zaman-emek-para harcayarak daha fazla üretim. Tüm çiftçilerimize Toprak İşlemesiz Tarımı tavsiye ediyoruz’’ diye konuştular. 

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ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK
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