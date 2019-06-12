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Zahmetsiz tarımda yüksek verim

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, çiftçinin masrafsız tarım yapmasına katkı sağlamak üzere uygulamaya koyduğu toprak işlemesiz tarım uygulaması deneme üretimi çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor.

Zahmetsiz tarımda yüksek verim

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, çiftçinin masrafsız tarım yapmasına katkı sağlamak üzere uygulamaya koyduğu toprak işlemesiz tarım uygulaması deneme üretimi çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Zahmetsiz tarımda yüksek verim

Boğazlıyan İlçesinin Yenipazar Beldesi’nde uygulanan Toprak İşlemesi tarım kapsamında ekilen Macar Fiği hasadı da yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde yapılan hasatta verimin yüksek olması yüzleri güldürdü. İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, çiftçinin birim alandan daha az maliyetle gelir elde etmesini sağlamak, toprağı, doğayı korumak amacıyla yoğun bir şekilde toprak işlemsiz tarımı yaygınlaştırma çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Özdemir, ‘’Bu kapsamda Boğazlıyan Yenipazar Beldesi’nde 2018 üretim sezonunda buğday ekimi yapılmış tarlaya, yem bitkisi olan Macar Fiği ekilmişti. Yapılan demonstrasyon, tarımsal uygulamalar projesi kapsamında yürütülmüştür. Geçtiğimiz günlerde ise hasadı gerçekleştirilmiş olup dekardan bin 600 Kilo yaş ot verimi alınmıştır. Toprak işlemeli olarak ekilen arazilere göre bu sistemle yüzde 30 verim artışı sağlanmıştır’’ dedi.
Tarım Müdürü Özdemir, yapılan demonstrasyonlarla toprak işlemesiz tarımı ve faydalarının çiftçilere görmesinin sağlandığını da kaydetti. Özdemir, ‘’Bu ekimi gören bir çiftçimiz 2019 üretim sezonunda aynı köyde 100 dekar arazisine toprak işlemesiz olarak arpa ekmiş olup şuan ürünleri çok iyi durumdadır. Toprak İşlemesiz tarımda toprak işleme için harcanan işgücü akaryakıt ve amortisman masrafları düşürülerek ürün maliyetinin düşürülmesi ile çiftçi gelirlerinin artması sağlanacaktır. Ayrıca toprak işlemesi ile oluşan erozyon azaltılmakta, toprakların su tutma kapasitesi artmakta ve toprak işlemesi sonucu oluşan topraktaki buharlaşmayla nem kaybı en aza indirilecek, anız yangınları önlenmektedir’’ diye konuştu. 

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