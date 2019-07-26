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ZAHMETSiZ TARIMDA HASAT

SARAYKENT ilçesinde, ‘Toprak İşlemesiz Tarım’ projesi kapsamında, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte toprak işlemesiz ekimi yapılan buğdayın hasadı yapıldı.

ZAHMETSiZ TARIMDA HASAT

SARAYKENT ilçesinde, ‘Toprak İşlemesiz Tarım’ projesi kapsamında, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte toprak işlemesiz ekimi yapılan buğdayın hasadı yapıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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ZAHMETSiZ TARIMDA HASAT

Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, geçen yıl güz aylarında önder çiftçilerden İlhami Erciyes’e ait çiftçilerin görebileceği yol kenarındaki iki demonstrasyon tarlasına doğrudan ekim mibzeri kullanılarak, hiçbir toprak işlemesi yapılmadan buğday çeşidi ekimi yapıldığını söyledi. Özdemir, ‘’Bu demonstrasyonlar ile toprak işlemesiz tarımın faydalarının çiftçilerimize gösterilmesi sağlanacaktır. Böylelikle toprak işleme için harcanan işgücü akaryakıt ve amortisman masrafları düşürülerek ürün maliyetinin düşürülmesi ile çiftçi gelirlerinin artması sağlanacaktır. Ayrıca toprak işlemesi ile oluşan erozyon azalacak, toprakların su tutma kapasitesi artacak ve toprak işlemesi sonucu oluşan topraktaki buharlaşma kaybı en aza indirilecek ve anız yangınları önlenecektir’’ dedi.
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Özdemir, 2012 yılında çiftçi ve teknik personel bazında izleyici olarak başlanılan ‘Toprak İşlemesiz Tarım’ çalışmalarının 2014 yılında ilk ekim yaparak uygulamaya geçirildiğini hatırlattı. Özdemir, ‘’İlimizde toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla yoğun çalışmalar yürütülmüştür. 2019 üretim sezonunda Merkez ilçe Boğazlıyan, Sarıkaya, Şefaatli, Saraykent olmak üzere 5 ilçemizde 7 yerde demonstrasyonla bu sistemi yaygınlaştırma çalışmaları sürdürülmektedir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde İlimizde 5 bin dekar alanda toprak işlemesiz tarım yapılmaya başlandı. 2020 üretim sezonunda Saraykent ilçemizde bu sistemi daha da yaygınlaştırmayı  hedefliyoruz. Çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Bu konuda istekli çiftçilerimize İl Müdürlüğümüzün imkânları nispetinde her türlü yardıma hazırız” diye konuştu.
Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı İlker Topal da, enstitü olarak ‘Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum için Tarımsal Uygulamalar’ projesi kapsamında birçok İl’de toprak işlemesi ekimler yaptıklarını kaydetti. Topal, ‘’Amacımız bu sistemi çiftçilerimize tanıtarak yaygınlaştırmaktır. Bu sistem çevreyi ve doğayı koruyan çiftçilerimiz daha az girdi ile ürün üretmesini sağlayan bir sistemdir. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmalarını takdirle izliyoruz. Bu çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.
 

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Saraykent‘Toprak İşlemesiz TarımKonya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
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