Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94022
ALTIN
258.237
DOLAR
5.7136
STERLİN
7.2964
EURO
6.5035

Zahmetsiz tarımda beklenen sonuç

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta nadasa bırakılan alanların daraltılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında uygulamaya konulan toprak işlemesiz tarım çalışmalarında olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor.

Zahmetsiz tarımda beklenen sonuç

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta nadasa bırakılan alanların daraltılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında uygulamaya konulan toprak işlemesiz tarım çalışmalarında olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
39 Okunma
Zahmetsiz tarımda beklenen sonuç

Yozgat’ın Kuyumcu Köyünde Haydar Demircan isimli çiftçi, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibiyle birlikte, geçen yıl ürün kaldırdığı tarlasında herhangi bir işlem yapmadan ekim yaptı. Nohut ekiminin yapıldığı tarlaya toprak işlemesiz arpa ekildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibi tarafından yakından takibi yapılan deneme amaçlı ekim alanlarında verim beklendiği gibi olmasının beklendiği kaydedildi. Kuyumcu Köyünde yerli çeşit Aydanhanım ekiminin yapıldığı, yapılan son incelemede sonucun olumlu olduğu kaydedildi. Çiftçi Haydar Demircan, toprak işlemesiz gerçekleştirdiği arpa ekimi ile dekardan en az 4 litre mazot kârının olduğunu söyledi. Çiftçi Demircan, traktörün ve tarım aletlerini kullanmadığını, o nedenle masraflarının daha da düştüğünü, doğrudan ekim sayesinde önemli bir tasarruf ettiğini de sözlerine ekledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yeni sera tesisinin kurulumu başladı
Yeni sera tesisinin kurulumu başladı
Mağduriyet giderilmelidir
Mağduriyet giderilmelidir
PATATESE YAKIN TAKiP
PATATESE YAKIN TAKiP
DSi Afet bölgesinde
DSi Afet bölgesinde
Çiftçi yardım bekliyor
Çiftçi yardım bekliyor
70 Bin dekar zarar gördü
70 Bin dekar zarar gördü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim