Zahmetsiz tarımda beklenen sonuç

Yozgat’ın Kuyumcu Köyünde Haydar Demircan isimli çiftçi, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibiyle birlikte, geçen yıl ürün kaldırdığı tarlasında herhangi bir işlem yapmadan ekim yaptı. Nohut ekiminin yapıldığı tarlaya toprak işlemesiz arpa ekildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibi tarafından yakından takibi yapılan deneme amaçlı ekim alanlarında verim beklendiği gibi olmasının beklendiği kaydedildi. Kuyumcu Köyünde yerli çeşit Aydanhanım ekiminin yapıldığı, yapılan son incelemede sonucun olumlu olduğu kaydedildi. Çiftçi Haydar Demircan, toprak işlemesiz gerçekleştirdiği arpa ekimi ile dekardan en az 4 litre mazot kârının olduğunu söyledi. Çiftçi Demircan, traktörün ve tarım aletlerini kullanmadığını, o nedenle masraflarının daha da düştüğünü, doğrudan ekim sayesinde önemli bir tasarruf ettiğini de sözlerine ekledi.