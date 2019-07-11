Zahmetsiz tarımda Arpa hasadı

Yozgat Merkez Kuyumcu köyünde uygulanan toprak işlemesiz tarımda Arpa hasadı yapıldı. Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Aydanhanım çeşidi deneme ekiminde kullanıldı. Köy ortalaması dekardan 250-300 kilo iken dekardan 350 kilo verim alındı. Daha az masrafla üretim için ayrıca çevreyi ve toprağı korumak için uygun arazilerde uygun ürünlerle toprak işlemesiz tarımın yapılması önerildi.