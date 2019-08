Zahmetsiz tarımda 5’inci hasat

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, toprak işlemesiz tarım çalışmalarına 2012 yılında gözlemci olarak, 2014 yılında da fiili olarak Toprak İşlemesiz Tarım Sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik yoğun bir eğitim, yayım ve demonstrasyon faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Özdemir, 2012 yılında Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından Kırıkkale İlinde uygulanan ‘Korumalı Tarım Projesi’ kapsamında ‘Toprak İşlemesiz Tarımın yaygınlaştırılması’ projesi demonstrasyon çalışmalarına çiftçi ve teknik personel düzeyinde gözlemci olarak başladıklarını hatırlattı. Çevre İllerde uygulanan toprak işlemesiz tarım çalışmalarını çiftçilerin teknik personelin yerinde görmelerini sağladıklarını kaydeden Özdemir, ‘’Toprak işlemesiz tarımı İlimizde uygulamak, yaygınlaştırmak amacıyla 2014 yılında Merkez Fakıbeyli köyünde önder çiftçimiz Davut Esmer’e ait arazide ekime başladık. İlk yılda başarılı olan bu uygulamayı tarla günü ile çiftçilerimize, kamuoyuna duyurduk. Daha sonra yaptığımız demonstrasyon ve eğitim çalışmaları neticesinde birçok çiftçimizin bu uygulamayı fiili olarak görmelerini sağladık. Bunun sonucunda birçok çiftçimiz Toprak işlemesiz tarımı uygulamaya başladılar. Bu sistemi uygulayan çiftçilerimiz üretim maliyetleri azalmakta, tarlalarında organik madde miktarı artmakta, tarlaları kuraklık ve erozyondan daha az etkilenmektedir’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, çiftçilerin daha az emek, daha az masrafla toprağı işlemeden üretim yapıp, aynı verimleri aldıklarını, bazı yerlerde daha fazla verim aldıklarını kaydetti. Özdemir, ‘’Bunları görmek bize mutluluk veriyor. 5’inci toprak işlemesiz ekimini yaptığımız Fakıbeyli köyünde olduğu gibi. Bu tarlamızdan 5. Yıl hasadımız yaptık. Aynı mevkide ve yan tarafında toprak işlemeli olarak ekim yapan tarlalardan daha fazla verim aldık. Çiftçilerimize toprak işlemesiz tarımı öneriyoruz. Fakat burada önemli bir husus var. Bu sistemle ilgili İl ve İlçe Müdürlüklerimizden teknik bilgi alıp daha sonra uygulama yapsınlar. Bu sistemi bilinçsiz olarak rastgele her yerde ve tarla da uygulamasınlar. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz her zaman çiftçimizin yanındayız. Her türlü yardıma hazırız” diye konuştu.