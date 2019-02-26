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Zahmetsiz tarıma yakın takip

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımsal üretimde maliyetleri düşürmek, sulamada tasarruf sağlamak, toprağın her yıl ekilip, biçilmesi ile üreticinin daha fazla gelir etmesine katkıda bulunup, anız yangınlarının da önüne geçmek amacıyla yürüttüğü topraksız tarım uygulaması devam ediyor.

Zahmetsiz tarıma yakın takip

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımsal üretimde maliyetleri düşürmek, sulamada tasarruf sağlamak, toprağın her yıl ekilip, biçilmesi ile üreticinin daha fazla gelir etmesine katkıda bulunup, anız yangınlarının da önüne geçmek amacıyla yürüttüğü topraksız tarım uygulaması devam ediyor.

26 Şubat 2019 Salı 07:00
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Zahmetsiz tarıma yakın takip

Kurumda görevli teknik personel, ekimleri yapılan alanlarda denetimlerde bulunarak, ürünün gelişimini yakından takibe aldı. Sarıkaya İlçesinin Bağlıca köyünde Köy Muhtarı Yalçın Akdemir’in tarlasına üçüncü kez toprak işlenmeden ekim yapıldı. Yapılan mercimek ekimi sonrasında gelişimi takip edilmeye başlandı. Toprak işlemesiz tarımı uygulamalı olarak bölge çiftçisine gösterip, yaygınlaştırmak, bu vesileyle ürün maliyetlerini azaltarak çiftçinin daha fazla kazanmasını sağlamak amacıyla 2016 yılının güz aylarında 2017 üretim sezonu için ilk defa Macar fiği ekilen tarladan dekar başına 19 balya ot verimi alındı, bunun da ortalamanın üzerinde olduğu kaydedildi. Aynı arazide 2018 üretim sezonunda buğday ekimi yapıldı. Dekardan 280kilo verim alındı. Bu sene ise buğdayı hasat ettikten sonra hiçbir işleme yapmadan, ekim nöbeti kapsamında mercimek ekildi. Sorgun - Sarıkaya yolu üzerinde Bağlıca yol ayrımındaki örnek ekim tarlasının çiftçiler tarafından görülebileceği bildirildi. Bu sene aynı tarlaya Mercimek hasadı sonrasında toprak işlenmeden Nohut ekimi yapılacağı ifade edildi. 

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