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Zahmetsiz tarım yüz güldürdü

Yozgat’ta Toprak İşlemesiz Tarım çalışmaları kapsamında ekimi yapılan Macar Fiğ hasadından da olumlu sonuç alındı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 23:55
Zahmetsiz tarım yüz güldürdü

YOZGAT’ta Toprak İşlemesiz Tarım uygulamasını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında ilk 2014 yılında toprak işlemesiz ekimin yapıldığı Merkez Fakıbeyli köyündeki tarlada bu yıl altıncı dönem ürün hasadı yapıldı.
Yozgat Tarım Orman Müdürü Tanju Özkaya, İstanbul Küçükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Bademli, İl Müdürlüğü teknik personeli, çiftçilerin katıldığı hasatta verimin yüksek olması yüz güldürdü.
Tarım Müdürü Tanju Özkaya, Toprak İşlemesiz Tarım Sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla yoğun bir eğitim, yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürütmekte olduklarını hatırlattı. Özkaya, ‘’Toprak işlemesiz tarımı İlimizde uygulamak ve yaygınlaştırmak amacıyla 2014 yılında Merkez Fakıbeyli köyünde önder çiftçimiz Davut Esmer'e ait arazide toprak işlemesiz ekime başlandı. Uygulamanın başarılı olmasıyla bu sistemi eğitim, yayım tarla günü çalışmalarıyla çiftçilerimize ve kamuoyuna duyuruldu. Daha sonra yaptığımız demonstrasyon ve eğitim çalışmaları neticesinde birçok çiftçimizin bu uygulamayı fiili olarak görmelerini sağlandı. Bunun sonucunda birçok çiftçimiz Toprak işlemesiz tarımı uygulamaya başladılar. Bu sistemi uygulayan çiftçilerimiz üretim maliyetleri azalmakta, tarlalarında organik madde miktarı artmakta, tarlaları kuraklık ve erozyondan daha az etkilenmektedir’’ dedi.
Tarım İl Müdürü Özkaya, çiftçilerin daha az emek, masrafla toprağı işlemeden üretim yapıp aynı verimleri aldığını kaydetti. Özkaya, ‘’Hatta bazı yerlerde daha fazla verim aldıklarını gözlenmektedir. Bunları görmek bize mutluluk veriyor. Bu tarlamızdan 6. Yıl hasadımız yaptık. Aynı mevkideki toprak işlemeli olarak ekim yapan tarlalardan daha fazla verim aldık. Çiftçilerimize toprak işlemesiz tarımı öneriyoruz. Fakat burada önemli bir husus vardır. Bu sistemle ilgili İl ve İlçe Müdürlüklerimizden teknik bilgi alıp daha sonra uygulama yapılması gerekiyor. Biz Bakanlık, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri olarak bütün personelimiz ve enerjimizle çiftçimizin yanındayız. Her türlü yardıma, teknik bilgi vermeye hazırız" diye konuştu. 

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