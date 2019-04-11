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Zahmetsiz tarım uygulaması

SARIKAYA İlçesinin Bağlıca köyünde üç yıldır uygulanan toprak işlemesiz tarım çalışmalarına bu yıl Mercimek ekimiyle devam edildi.

Zahmetsiz tarım uygulaması

SARIKAYA İlçesinin Bağlıca köyünde üç yıldır uygulanan toprak işlemesiz tarım çalışmalarına bu yıl Mercimek ekimiyle devam edildi.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Zahmetsiz tarım uygulaması

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, toprak işlemesiz tarımın, Yozgat için büyük öneme haiz olduğuna dikkat çekerek, toprağı bitkiyi ve çevreyi koruyan, yaygınlaştırılması gereken, yapılması gereken daha az masraflı ekonomik bir tarım sistemi olduğunun altını çizdi. Özdemir, ‘’2016 yılının güz aylarında 2017 üretim sezonu için ilk defa Macar fiği ile başlandı. Toprak İşlemesiz Tarımın ilk uygulandığı yılda bu alanda dekardan 380 kilo kuru ot verimi alındı. Bu bölgede toprak işlemeli olarak alınan ortalama verimin üzerindedir. Aynı arazide 2018 üretim sezonunda buğday ekimi yapıldı, dekardan 280 kilo verim alındı. Bu verim ise bölgede 2018 yılında toprak işlemeli olarak alınan verimlerle aynıdır. Bu sene ise buğdayı hasat ettikten sonra hiçbir işleme yapmadan münavebe yani ekim nöbeti kapsamında mercimek ekimi yapıldı. Demonstrasyon alanımız, Sorgun - Sarıkaya yolu üzerinde Bağlıca yol ayrımından 200 metre kadar ilerde yol kenarında sağdadır’’ dedi.

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