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ZAHMETSiZ TARIM TUTTU

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta nadasa bırakılan alanların daraltılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında uygulamaya konulan toprak işlemesiz tarım çalışmalarına bu yıl da devam edildi.

ZAHMETSiZ TARIM TUTTU

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta nadasa bırakılan alanların daraltılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında uygulamaya konulan toprak işlemesiz tarım çalışmalarına bu yıl da devam edildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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ZAHMETSiZ TARIM TUTTU

Şefaatli ilçesi Akcami Köyünde toprak işlemeden ekimi yapılan buğdayın hasadına başlanıldı. Hasat çalışmalarını Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir de yakından takip etti. Yozgat il genelinde nadasa bırakılan 2 milyon 300 bin dekar olan tarım alanı miktarı, yapılan çalışmalar doğrultusunda yüzde 50’nin üzerinde azaldı. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, önceki yıl buğday hasadı yapılan arazilerde bu yıl toprak işlenmeden anıza ekim yöntemiyle deneme amaçlı ekimler uygulamaları yapıldığını, olumlu sonuç alındığını söyledi. Özdemir, “Toprak işlemesiz yöntemle ekim yapıldığında, girdi maliyetleri de azalıyor. Ayrıca toprağın sıklıkla sürülmesinden kaynaklı hem yağış hem de rüzgar kaynaklı erozyon nedeniyle toprak kaybının önüne geçilmiş oluyor. Yapılan uygulama ile ileriki yıllarda yüzeyde organik madde miktarının artacağını, bunun da toprağın yüzeyinde kalan anız, yazın sıcaklığında güneşe karşı örtü görevi yaparak, toprağı koruyacaktır” dedi.
Özdemir, anıza ekim yöntemi ile çiftçilerin her yıl ürün alma imkanı bulduklarını belirterek, “Yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda 2 milyon 300 bin dekar nadas alanının önemli bölümünü üretime kazandırdık. Çiftçimiz iki yılda bir ürün alıyor, iki yıl buna hizmet ediyor, emek veriyor, alın teri döküyor ama bir yıl ürün alıyor. Yozgat’ta nadas olayını tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz” diye konuştu.
Yozgat Merkez Kuşçu Köyümüzde toprak işlemesiz ekimi yapılan İtalyan çimi’nin ilk biçiminin ardından ikinci biçiminin de yakın zamanda yapılabileceği bildirildi. 
 

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