ZAHMETSiZ TARIM SEViLDi

Toprak işlemesiz tarım uygulamasının Yozgat il genelinde yaygınlaştırılması amacıyla yapılan toprak işlemesiz tarım ekim alanlarında gerçekleştirilen hasattan olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor.

Yozgat’ta toprakta herhangi bir işlem yapılmaksızın, anıza doğrudan ekim yapılan tritikaleden sonra arpadan da, kuraklığa rağmen yüksek verimin alınması sevindirdi. Toprak işlemesiz tarım uygulaması kapsamında ekimi yapılan tritikale hasadında dekardan 240 kilogram ürün alınırken, arpadan ise dekardan 300 kilogram ürün elde edildi. Buğday ve çavdar bitkilerinin melezlemesi sonucu elde edilen, hububat sınıfına giren tritikale bitkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda ana bitki olarak buğday, baba bitki olarak da çavdarın kullanıldığı kaydedildi. Özellikle sap ve dane veriminin bol olması nedeniyle hayvancılık yapan çiftçilere tavsiye edilen tritikale bitkisinin, olumsuz toprak şartlarında buğday ve arpanın kaliteli olarak yetiştirilemediği alanlarda daha yüksek verim potansiyeline sahip olduğunun da altı çizildi. Yozgat’ta yaygın olarak ekimi yapılan arpada da toprak işlemesiz tarım yöntemi denendi. Yozgat’ın Saraykent ilçesinde uygulanan toprak işlemesiz tarım demonstrasyonu sonucunda dekardan 300 kilogram verim alındı. Çeşit olarak Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Burakbey arpa çeşidinin kullanıldığı, kuraklığa rağmen elde edilen verimin yüksek olduğunun altı çizildi.

Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, üretim sezonu ekim çalışmalarının yapıldığı dönemde Yozgat Merkeze bağlı Fakıbeyli ve Kuyumcu köyleri, Sarıkaya İlçesinin Bağlıca, Saraykent İlçe merkezinde toprak işlemesiz tarım uygulaması demonstrasyon ekimlerinin yapıldığını hatırlattı. Toprakta işleme yapmadan yapılan ekip, biçme faaliyeti olmaksızın yapılan tarımsal faaliyetin bir çok getirisinin bulunduğuna dikkat çeken Özkaya, ‘’Bu şekilde tarlada normal tarımsal faaliyetlere devam edilmekte olup toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan mazottan tasarruf sağlanmaktadır’’ dedi.

TASARRUFLU UYGULAMA

Yozgat il genelinde 5,5 Milyon dekar alanda kuru tarım yapıldığına vurgu yapan Özkaya, ‘’Bu sistemde dekardan 5 Litre yakıt tasarrufu sağlanmakta, ayrıca toprak işleme aletlerine yapılan masraflar, işgücü ve amortisman maliyetleri de en aza inmektedir. Bu sistem yaygınlaştığında tarımda akaryakıt kullanımı azalacaktır. İlimizdeki kuru tarım alanlarımızın yarısında bu sistemi uygulandığında yılda 13 Milyon litre yakıt tasarrufu sağlayabiliriz. Bunun parasal değerini hesapladığımızda ise yaklaşık 90 milyon liralık bir rakama ulaşılmaktadır’’ diye konuştu.

Tarım İl Müdürü Özkaya, toprak işlemesiz tarım uygulaması ile anızların toprak üstünde bırakılması nedeniyle toprağın organik madde seviyesinin arttığını, bunun da toprak erozyonu azaltırken, anız yangınlarının de önüne geçildiğini bildirdi. Özkaya, bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da kuraklığın ciddi olarak hissedildiğini hatırlattı. Özkaya, ‘’Bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı çok büyük oranda verim düşüklükleri oldu. Buna rağmen, toprak işlemesiz tarım uygulamalarından aldığımız verim çok iyi bir rakamdır. Ayrıca çiftçimiz bu tarlaya hiçbir toprak işlemesi yapmadığı için daha az bir maliyetle daha fazla ürün almış oldu. Toprak işlemeli olarak ekilen tarlalardan daha fazla bir verim alındığı gözlendi. Bu nedenle Yozgat çiftçilerine bu sistemi öneriyoruz. İsteyen çiftçilerimiz İl ve İlçe Müdürlüklerimizde bulunan doğrudan ekim mibzerlerini de kullanarak kendi arazilerinde de uygulayabilirler. Çiftçimiz toprak işlemesi yapmadan ekim yaptığı takdirde akaryakıt yönünden yüzde 80 girdi tasarrufu sağlayacaktır. Toprak işlemeli sistemde tarlayı 4-5 defa işlerken bu sistemde hiç toprak işlemesi yapmadığından dolayı dekar başına 5 litre mazot kârı sağlanacaktır’’ ifadelerini kullandı.