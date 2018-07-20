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ZAHMETSiZ TARIM

YOZGAT’ta bu yıl uygulama konulan ‘Korunası Yaşam Toprak’ projesi kapsamında deneme amaçlı ekilen hububatın hasadı yapıldı.

ZAHMETSiZ TARIM

YOZGAT’ta bu yıl uygulama konulan ‘Korunası Yaşam Toprak’ projesi kapsamında deneme amaçlı ekilen hububatın hasadı yapıldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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ZAHMETSiZ TARIM

Şefaatli Akcami köyünden Mehmet Gülhan ve Sarıkaya Bağlıca köyünden Köy Muhtarı Yalçın Akdemir ile uygulanan demonstrasyonun hasadına Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleriyle çiftçiler katıldı. Özdemir, tarla ve üründe incelemelerde bulundu, son yıllarda yapılan uygulamalarla yaygınlaştırmaya çalışılan çevreyi ve toprağı korumayı esas alan, maliyetleri azaltan Toprak İşlemesiz Tarım uygulaması ile ilgili çiftçileri bilgilendirdi. Özremir, toprak işlemesiz tarım sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla, çiftçilere uygulamalı olarak göstermek amacıyla 2014 yılından bu yana demonstrasyon çalışmaları yapıldığını hatırlattı. Özdemir, ‘’Toprak işlemesiz tarım toprağı herhangi bir toprak işleme aleti ile toprak işleme yapmadan ekip biçmek ve tarımsal faaliyete devam etmektir. Toprak işlemesiz tarım yapıldığında toprağın tabii yapısı bozulmamakta ve her şey doğal ortamına bırakılmakta, böylece toprakta mikroorganizma faaliyetleri ve toprağın su tutma kabiliyeti artmaktadır. Ayrıca toprak yüzeyi anız ve bitki artıkları ile kaplı olduğundan dolayı erozyon en az seviyeye inmektedir. Toprak İşlemesiz Tarım uygulaması, çiftçi açısından da girdi, zaman ve işgücünden tasarruf sağlayarak çiftçinin daha karlı üretim yapmasına imkân sağlayan bir sistemdir. Bu sayede anız yakmanın önüne geçilecek olup para, işgücü, zaman, yakıt, toprak canlıları, toprak suyu, yapısı, ve besin maddeleri gibi unsurların da korunma ve yakıt tasarrufuna imkân sağlayacaktır’’ dedi.
İl Müdürü Özdemir, toprak işlemesiz olarak üretim yapılan alanların hemen yanındaki toprağı işleyerek üretim yapılan arazilerden hiçbir farkının bulunmadığına da dikkat çekti. Özdemir, ‘’Alınan verim miktarları ise toprak işlemeli tarımda alınanlarla aynıdır. Bu çiftçilerimiz bu arazilerde hiçbir toprak işlemesi yapmadan ekmesinden dolayı bir girdi tasarrufu sağladı. Bu nedenle tüm çiftçilerimize Toprak İşlemesiz tarım sistemini öneriyoruz. Arazilerini boş bırakmasınlar. Toprak işlemesi yapmadan hem girdi tasarrufu sağlayacaklar hem çevreyi koruyacaklar hem de arazileri boş kalmayacak her yıl ürün alacaklardır. Ayrıca Bakanlığımızın verdiği desteklerden faydalanacaklardır" diye konuştu. 
 

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