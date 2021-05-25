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Zahmetsiz tarım bereketi

Yağışların yeterince düşmemesi nedeniyle tarım alanlarında bitki gelişimini büyük oranda etkiledi. Yerköy, Şefaatli ve Yozgat bölgesini kapsayan bölgede kuraklık nedeniyle tarımsal alanlardaki zararın yüzde 80 seviyesinde olduğu belirtildi. Yozgat’ın doğusunda yer alan bölgede toprak işlemesiz tarım uygulamasının yapıldığı alanlarda bitki gelişiminin normal seyrinde devam ettiği, ancak önümüzdeki günlerde yağışların düşmemesinin bu bölgeleri de etkileyeceği kaydedildi.

25 Mayıs 2021 Salı 00:14
Zahmetsiz tarım bereketi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta kuraklık tarım alanlarında ciddi sorunlara neden olmaya devam ediyor. 

Yozgat'ın batı kesimlerinde kuraklık nedeniyle tarım alanlarında zarar yüzde 80’lere ulaşırken, doğu kesimlerinde özellikle toprak işlemesiz tarımın yapıldığı alanlarda bitki gelişiminin normal seyrinde olduğu, beklenilen yağışların düşmemesi halinde bu bölgelerinde kuraklıktan etkilenebileceği kaydedildi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında gelen olarak bitki gelişimlerini yakından takip ederken, bazı bölgelerde deneme amaçlı yapılan ekimlerin gelişimleri konusunda da kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat’ın doğu kesimlerinde yer alan Sorgun, Sarıkaya, Saraykent, Akdağmadeni gibi ilçelerde toprak işlemesiz tarımın uygulandığı alanlarda bitki gelişiminin şimdilik normal olduğu bildirildi. Toprak yüzeyi anız ve bitki artıkları ile kaplı olmasından ötürü, erozyonun en az seviyeye indiği hatırlatılarak, toprak işlemesiz tarım uygulamasının, maliyet, zaman ve işgücünden tasarruf sağlayarak, çiftçinin daha karlı üretim yapmasına imkan sağlayan, toprağı ve bitkiyi koruyan, uzun vadede toprakların iyileştirilmesine, erozyon nedeniyle yok olmasının engellenmesine önemli katkı sağladığı kaydedildi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl Sarıkaya İlçesinin Bağlıca köyünde köy muhtarı Yalçın Akdemir'le 5 yıldır uygulamakta olan toprak işlemesiz tarım uygulamasına devam edildi. Sorgun-Sarıkaya karayolu üzerinde Sarıkaya'ya doğru Bağlıca yol ayrımından 300 metre ileride toprak işlemesiz mercimek ekimi yapıldı. Saraykent ilçesinde ise 3 yıldır toprak işlemesiz olarak ekim yapılan tarlaya bu yıl arpa ekimi yapıldı. Sorgun ilçesinin Doğankent belgesine ise Mayıs ayının ilk haftasında toprak işlenmeden nohut ekimi yapıldı. Bu alanlarda bitki gelişiminin normal olduğu, ancak önümüzdeki günlerde yağışların olmaması durumunda bu alanlarında kuraklıktan etkilenebileceği bildirildi. 

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Zahmetsiz Tarım Bereketi
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