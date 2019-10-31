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Zahmetli ama sağlıklı

YOZGAT’ta, C vitamini yönünden en zengin bitkilerden birisi olan ‘kuşburnu’ bitkisi, toplanmasından yapımına kadar birçok aşamadan geçerek sofralardaki yerini almaya devam ediyor.

Zahmetli ama sağlıklı

YOZGAT’ta, C vitamini yönünden en zengin bitkilerden birisi olan ‘kuşburnu’ bitkisi, toplanmasından yapımına kadar birçok aşamadan geçerek sofralardaki yerini almaya devam ediyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 03:02
Zahmetli ama sağlıklı

Daha çok ormanlık alanların eteklerinde kendiliğinden yetişen kuşburnunu toplayan aileler ile birlikte son dönemlerde belediyeler öncülüğünde oluşturulan üretici kadınlar birlikleri şirketlerinin elemanları da, kışa hazırlık yapıyor. Bin bir zahmetle toplanan kuşburnu bitkisel çay olarak kullanıldığı gibi daha çok marmelat yapımında kullanılıyor. Toplanışı kadar yapılışı da zor olan ve büyük emek harcanan kuşburnu marmeladı da yapılana kadar birçok aşamadan geçiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanarak sofralara getirilen kuşburnu marmeladı, kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Lezzeti ile damaklarda ayrı bir tat bırakan kuşburnu marmeladının hazırlanışı da birçok aşamadan geçiyor. Toplanan kuşburnunun çiçek ve uç kısımları kesildikten sonra yıkanıyor ve düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Haşlanan kuşburnular süzgeçten geçirilerek tahta kaşıkla eziliyor. Ezilen kuşburnuna şeker ilave ediliyor ve odun ateşinde kazanlarda kaynatılmaya bırakılıyor. Pişirme işleminden sonra soğutulan kuşburnu marmeladı kavanozlara konularak tüketime hazır hale getiriliyor. Yozgat’ta ormanlık alanlarda toplanılan kuşburnunun pazarda da alıcı buluyor. Vatandaşlar kuşburnu marmeladına yoğun ilgi gösteriyor. Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde kurulan derneklerde görev yapan kadınlar, toplaması çok zor olan, dikenleri ellerine batan, o nedenle eldiven kullanarak topladıkları kuşburnu bitkisini kazanlarda kaynatıp, şişeliyerek, pazara hazır hale getiriyor. Kuşburnunu haşlayıp, elekten geçirmek suretiyle sofraya hazır hale getirmeye çalıştıklarını kaydeden kadınlar, ‘Büyük bir kazanda koyulaşana kadar kaynatıyoruz. Hazır olduktan sonra kavanozlara doldurup marmeladını yapıyoruz. Kuşburnu marmelattı daha çok kışın tüketiliyor, çok sağlıklı, şifa kaynağı’’ diye konuştular. 

Anahtar Kelimeler:
Zahmetli Ama Sağlıklı
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