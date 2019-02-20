Yumurta tüketimi artıyor

Ege İzmir Gezen Tavuk Yumurta Üreticileri ve Satıcıları Derneği Başkanı Berkan Tekin, Türkiye Gezen Tavuk Yumurta Üreticileri ve Satıcıları Federasyonu Başkanı oldu. Federasyon Başkanı Berkan Tekin, "İzmir, İstanbul, Ankara, Yozgat, Çanakkale, Tekirdağ, Bodrum'da kurulan gezen tavuk derneklerini federasyon çatısı altında birleştirdik. Bundan sonra federasyon olarak mücadelemize devam ediyoruz. Federasyonumuza bağlı şu an bin 700 üretici üyemiz var. Bütün derneklerle iletişim halindeyiz. Sorunları problemleri çözmede daha etkili oluyor. Üreticilere yem, paketleme ve hayvan desteği sağlıyoruz" dedi.

Tekin, gezen tavuk yumurtasına olan ilgi nedeniyle bazı satıcıların ürünlerini gezen tavuk yumurtası olarak satmaya çalıştığını kaydederek, tüketicilerin ambalajda ‘serbest gezen tavuk yumurtası’ etiketini görmeleri uyarısında bulundu. ‘Üzerinde damga olan yumurta köy yumurtası değildir, organik değildir’ anlayışının da doğru olmadığını vurgulayan Tekin, güvenilir yumurta tüketimi için üzerinde işletme numarası ve yumurtlama tarihi olan ürünün satın alınması gerektiğini sözlerine ekledi. Öte yandan bir önceki yıl İstanbul’dan Yozgat'a dönen 38 yaşındaki İbrahim Kırımlı, kurduğu tavuk çiftliğinde günlük 4 bin 700 yumurta üretimini sürdürüyor. Kırımlı, İstanbul'da ticarette istediği sonucu alamayınca memleketi Akdağmadeni İlçesi'ne döndü. Kırımlı, burada 23 bin metrekarelik arazisine 'Gezen tavuk çiftliği' kurdu.

