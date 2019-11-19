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Yulaf denemeye alındı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvancılıkta çiftçinin yem çeşitliliğini artırmak, yerli çeşit yulafları tanıtmak amacıyla Yozgat Merkez Fakıbeyli ve Sorgun ilçesinin Taşpınar köylerinde yulaf çeşidi deneme ekimi yaptırdı.

Yulaf denemeye alındı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvancılıkta çiftçinin yem çeşitliliğini artırmak, yerli çeşit yulafları tanıtmak amacıyla Yozgat Merkez Fakıbeyli ve Sorgun ilçesinin Taşpınar köylerinde yulaf çeşidi deneme ekimi yaptırdı.

19 Kasım 2019 Salı 04:04
Yulaf denemeye alındı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hububat grubundan olan Yulafın, Anadolu’da çok eskiden beri yetiştirilen, kullanılan bir bitki olduğuna dikkat çekerek, son yıllarda dünyada Yulafın insan beslenmesindeki öneminin anlaşılmasıyla üretiminin artmaya başladığını söyledi. Özdemir, endüstride de kullanılmaya başlanılan Yulafın, yeşil yem, yapay otlaklarda kullanılması ekimin artmasına neden olduğunu, yeterli nemi olan fakir topraklarda bile yetiştirilebildiğini bildirdi. Özdemir, Yulafın bataklık alanların tarım arazisine çevrilmesinde kullanılabilecek bitkilerden biri olduğuna da vurgu yaparak, ‘’Yüksek miktarda yeşil ot veriminin olması, danelerinin yemlik değerinin yüksek olması nedeniyle hayvancılıkta kullanılmaktadır. Buna rağmen ilimizde ekiliş ve üretim alanı azdır. İlimiz tarımında ekilen ürünlerde çeşitliliği ve alternatifleri artırmak ilimiz şartlarında en yüksek ot ve dane verimi veren çeşitlerin belirlenmesi amacıyla yulaf çeşit denemesi uygulanmaktadır. Yapılan bu çalışma ile Bakanlığımıza bağlı araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan yulaf çeşitlerinin İlimiz ekolojik şartlarında gelişim ve verim durumları gözlemlenip araştırmacılar ve çiftçilerimizle paylaşılacaktır” dedi. Yapılan deneme ekimde, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirmiş olduğu Kırklar-Küçükyayla-Adayçeşit ile Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirmiş olduğu Diriliş çeşidi olmak üzere 4 çeşit Yulaf 2’şer dekarlık alanlara ekiminin yapıldığı kaydedildi.

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Yulaf Denemeye Alındı
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