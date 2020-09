YOZGAT’TAN MUŞ’A

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığı dönemde Yozgat’ta çeşitli ürünlerin üretimlerinin yapılması, geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Karadağ, bu çalışmalarına yeni görev yeri olan Muş Alparslan Üniversitesi’nde ivme kazandırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, 5 ilde üç üniversite tarafından yürütülen ‘Goji Berry’ projesi kapsamında 3 çeşit bitkisi toprakla buluşturuldu. Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak ilklere imza atmaya devam ettiklerini, çalışmanın bir TAGEM projesi olduğunu söyledi. Karadağ, Muş, Malatya, Tokat, Yozgat ve Sivas illerinin proje içerisinde yer aldığını, Muş Alparslan Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesiyle ortak çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Karadağ, çalışmanın sonucunda ekonomik getirisi olan bir bitkiyi piyasaya çıkartmayı düşündüklerini ifade etti. Karadağ, ‘’72 fidan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden getirildi. Goji Berry'nin içerisinde bol miktarda C vitamini var. İnsanların en çok sıkıntıya düştüğü anti ecik dediğimiz yaşlanmayı geciktirici madde bu üründe yer alıyor’’ diye konuştu.

ERKEN YAŞLANMAYI

ÖNLÜYOR

Anavatanı Tibet olan, genelde dikenli çalı formunda bulunan meyve Türkiye’de Kurt Üzümü olarak da biliniyor. Goji Berry; genellikle etli ve sulu formda olan, kırmızı, turuncu ya da sarı renklerde bulunan, içerdiği polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin vereceği zararları ve erken yaşlanmayı önleyen, C vitamini deposu olduğu için çok etkili antioksidanlar arasında gösterilen bir meyve olduğu kaydedildi.

KURT ÜZÜMÜ

Yozgat’ta 2014 yılında 10 dekarlık alanda dikimi yapılan, bölgede Kurt Üzümü olarak da bilinen Goji Berry bitkisinin Yozgat’ın toprak yapısına uygun bir bitki olduğu belirtildi. Bitkinin genel olarak soğuk iklimli bölgelerde yetiştiğine vurgu yapılarak, Goji Berry bitkisinin pazar sorunun bulunmadığı, damlama sulama sistemi ile sulanıp, az emekle ürün alınabildiği anlatıldı. Bilim adamlarının bu bitkinin birçok rahatsızlığın iyileştirilmesinde kullanılabildiğine vurgu yapılarak, ‘’ABD'de kanser tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Daha birçok hastalıkta kullanılabileceği düşünülerek, bilimsel araştırmalar yapıldığını biliyoruz. Ülkemizde ise yaş ve kuru olarak tüketilmektedir'' denildi. Aydıncık ilçesinde ise eski Belediye Başkanı Ahmet Demirel tarafından ekimi yapılıp, üretilen bitki bu yıl üçüncü ürününü verdi. Demirel, Yozgat’ta doğal ortamda yetişmesinin yanında merkeze bağlı bazı köylerde ve Aydıncık ilçesinde dikimi yapılarak yetiştirilen goji berry meyvesinin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini kaydetti. Demirel, halk arasında kurt üzümü olarak bilinen bitkinin Tibetlerde yetişen, dünya literatüründe her derde deva gençlik iksiri olarak bilinen çalıgiller bitkisi olduğunu, bahçesinde yetiştirdiğini söyledi. Demirel, iki yıldır meyvesinden yemek sureti ile faydalandıklarını, gelen dostlarına da ikram ettiğini, bu yıl üçüncü ürünü alacaklarını kaydetti.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Yozgat bölgesinde 2013 yılında il genelinde yapılan çalışma sonucunda tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti ile birlikte yetiştirilebilecek bitkilerin de belirlendiğini hatırlatıldı. Ekonomik ve ticari değeri yüksek ekinezya, kekik, yabani nane, sahlep gibi bitkilerin doğal ortamlarının tespit edilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan alan taramasında Yozgat'ın Tıbbi ve Aromatik Bitki yetiştiriciliği açısından oldukça elverişli bölge olduğunun belirlendiğini kaydedildi. Yozgat’ta yetişen ekinezya bitkisinin Avrupa’da yetişenlere oranla 13 kat daha etkili maddeye sahip olduğunun altı çizildi. Yozgat’ın Türkiye'de biyoçeşitllik bakımından tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir potansiyel taşıdığı bildirildi. Yozgat'ın Dayılı köyündeki tarım alanında yetiştirilen Goji Berry bitkisinin bulunduğu, bitkinin kurak, ikinci ve üçüncü sınıf tarım alanlarında da yetiştirilme özelliğinin bulunmasının Yozgat açısından önemli bir avantaj olduğu ifade edildi.