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Yozgat’ta manda verimi

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği’nin organizesiyle 20 çiftçiye kurayla manda dağıtımı gerçekleşti.

Yozgat’ta manda verimi

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği’nin organizesiyle 20 çiftçiye kurayla manda dağıtımı gerçekleşti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
04 Temmuz 2017 Salı 07:15
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Yozgat’ta manda verimi

Yozgat Valiliği, Bozok Üniversitesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin ortaklaşa yürüttüğü “Mandalarda Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında gerçekleşen manda dağıtım töreni Yimpaş Fabrikalar Sahası mevkiinde bulunan Selviler Çiftliğinde gerçekleşti.
Törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, İl Garnizon Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Selvi, Yozgat Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi,  çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Selvi, 2013 yılında kurulan birliğin il genelinde 192 adet üyesi olduğunu belirtti. Yusuf Selvi, mandaların dağıtımında katkıları bulunan Yozgat Valiliği’ne teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir de  ‘Halk Elinde Ülkesel Anadolu Mandası Islah Projesi’nin 2015 yılında bu yana uygulamada olduğunu bildirdi.
Proje kapsamında 24 aylık yaşa ulaşmış, 906 adet anaç dişi, 53 adet erkek mandaların projeye dahil edildiğini ifade eden Ziyaattin Özdemir, 
“Anaç manda başına 5 yıl boyunca 800 TL ödeme yapılacak, 2015 yılında yetiştiricilerimize 767.200,00 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 2016 yılında ise 128 yetiştiriciye ait 950 anaç manda ile 40 damızlık erkek manda olmak üzere toplam 990 manda için 841.500,00 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Proje öncesi ilimizde bin 500 adet manda mevcudu varken 2017 yılı itibarı ile toplam da 3 bin adet manda varlığımız bulunmaktadır” şeklinde konuştu.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da projenin finans kaynağını Özel İdare bütçesinden temin ettiklerini ve dağıtılan mandalardan doğacak yavrularda kan değişimi ile önümüzdeki yıllarda et ve süt verimi daha yüksek mandaların ıslah edilmesinin sağlanacağını söyledi.
Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın her şeyden evvel bir tarım ve hayvancılık kenti de olduğuna vurgu yaparak, bu doğrultuda hayvancılığı canlandıracak projelere de ayrı bir önem verdiklerini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından kura usulüyle çiftçilere mandaların dağıtımı gerçekleşti.

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Yozgat HaberYozgatIleri Gazetesi
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