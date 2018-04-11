Yozgat’a kesimhane

Yozgat-Ankara yolunun 8’inci kilometresinde yer alan, bin 200 metrekaresi kapalı, 300 metrekaresi açık alan olmak üzere toplam bin 500 metrekare alanda kurulmaya çalışılan kesimhane AB standartlarına uygun inşa ediliyor. Günlük 50 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirecek kapasiteye sahip kesimhane 3 milyon 231 bin 36,16 liralık harcama ile tamamlanacak. Yatırım tamamladığında TKDK tarafından bir milyon 628 bin 118,07 lira hibe ödemesi verilecek. Yatırımcılarla bir araya gelerek inşaat aşamasında incelemelerde bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, verilen destekle hayata geçirilecek olan projenin, il merkezinde destekledikleri ilk kesimhane projesi olduğunu söyledi. Türker, yapımı devam eden modern kesimhane projesi tamamlandığında, merkezde kesimhane eksikliğini de giderileceğinin altını çizdi. Türker, ‘’Yatırımcımız bu modern işletmenin kurulumunu tamamladıktan sonra AB standartlarında pastırma, sucuk, salam gibi işleme tesisi de kurmayı, bir Yozgat markası oluşturmayı planlamaktadır. Bu markalaşma diğer işletmelerimize de örnek teşkil edecek ve markalaşma yolunda çok önemli bir adım olacaktır. Veteriner Hekim kontrolü altında tamamen hijyenik bir ortamda üretimini gerçekleştirecek bu kesimhane projemiz, toplamda 16 kişiye istihdam sağlayacaktır. Biz TKDK olarak, sadece ekonomik katkı sağlamıyor ya da orada istihdam yaratmıyoruz. Aynı zamanda markalaşmaya önem veren, AB standartlarında hijyenik tesisler kurarak ülkemiz hayvancılığının yüksek standartlara ulaşmasını da sağlıyoruz” dedi.