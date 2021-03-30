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Yozgat
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YOZGAT YERiNDE SAYDI!

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde düşük faizli yatırım kredisi kullandırılacak iller arasına Yozgat yine alınmazken, besiciler küçükbaş ve damızlık düve yetiştiriciliğine yönelik yatırımlara verilen teşviklerden yararlanmaya devam ediyor.

30 Mart 2021 Salı 00:34
YOZGAT YERiNDE SAYDI!

YOZGAT, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğine yönelik yapılacak yatırımlarda, öncelikli bölge kapsamına yine alınmadı. Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş,  Tunceli'de faaliyet gösteren/gösterecek üreticiler de öncelikli bölge yatırımı kriterinden faydalanabilecekleri açıklandı. Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği ile ilgili eklenen iller arasında da yer alamayan Yozgat’ta besiciler, küçükbaş ve damızlık düve yetiştiriciliğine yönelik yatırımlara verilen teşviklerden yararlanmaya devam ediyor. Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde düşük faizli yatırım kredisi kullandırılacak il sayısının artırılmasına yönelik uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Mart 2020 tarihinde yayımlanan tebliğe göre, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği konularında ‘Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak’ illerinde faaliyet gösteren/gösterecek üreticiler öncelikli bölge yatırımı kriterinden yararlanabiliyordu. Yeni değişiklikle bu illere ‘Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli’ illeri de eklendi. Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen, kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilecek. Kredi uygunluk veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgeleri olan traktörler ve sulama ekipmanları için de yatırım kredisi imkanı tanındı.
DÜŞÜK FAİZLİ  KREDİ
Tarımsal üretim için düşük faizli kredi kullanım esaslarına yönelik 25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan tebliğde, Yozgat’ta damızlık düve ve küçükbaş hayvan besiciliği yapanlara yönelik düşük faizli kredi desteğinde bulunacağına yer verildi. Bu tebliğin halen yürürlükte olduğu bildirildi. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinden Yozgat’taki çiftçiler, Damızlık düve yetiştiriciliği ve Küçükbaş hayvancılık alanlarında yapacakları yatırımlarla ilgili düşük faizli kredi kullanabilecek.  Öncelikli bölge yatırımı kriterinden, atıl işletme alımı ve yurt içinde doğmuş olma şartı ile hayvan alımında, kendi yemini üreten/mera kullanan, organik/iyi tarım uygulamalarıyla uğraşan çiftçiler ile genç çiftçi ve kadın çiftçilerde üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ilave olarak, değişik oranlarda indirimler de uygulanıyor. •Haber Merkezi•

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YOZGAT YERiNDE SAYDI!
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