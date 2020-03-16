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Yozgat tarımı masaya yatırıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanları ile bir araya geldi. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, ziraat odası başkanlarından Yozgat'taki çiftçilerin durumu hakkında bilgi aldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 03:22
Yozgat tarımı masaya yatırıldı

Yozgat'taki tarımsal ve kırsal kalkınmayla ilgili mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, üretimin desteklenmesi amacıyla sürdürülen ve yapılması planlanan projeler ele alındı. Toplantıya, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yerköy Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin, Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu, Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, Saraykent Ziraat Odası Başkanı Salih Akoğul, Kadışehri Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Çekerek Ziraat Odası Başkanı Şükrü Kayhan, Çayıralan Ziraat Odası Başkanı Alpaslan Berk, Candır Ziraat Odası Başkanı Sinan Nehoş, Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekcam ve Akdağ Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı katıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Eyyup Elmalı, toplantı sonrasında yaptığı paylaşımda, ‘’Cumhurbaşkanı yardımcımız sayın Fuat Oktay beyefendiyi Yozgat Ziraat Odası başkanlarımızla ziyaret ettik. Yozgat ve Türkiye tarımını istişare ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bize ayırdığı 2 saat zamanına ilgi ve alakasına Türkiye Ziraat Odaları Birliği adına çok teşekkür ederim’’ dedi.

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Yozgat Tarımı Masaya Yatırıldı
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