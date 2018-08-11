YOZGAT FINDIĞI

Türkiye'de sadece Karadeniz bölgesinde, özellikle de Giresun'da yetiştiği düşünülen fındığın karasal iklimin hakim olduğu Orta Anadolu kenti Yozgat'ta yıllardır var olmasına karşılık, köylülerin sadece kendi ihtiyacı kadar kadarını toplayıp, tükettiği, büyük çoğunluğunu ise dalında bıraktıkları kaydedildi. Dalda kalan fındığı toplayıp, pazarda satışa sunulması halinde ev ekonomisine ciddi getirisi olabileceği ifade edildi. Yozgat’ta toprak, hava, su analizleri sonucunda ‘Mikro Klima’ özelliğine sahip olduğu belirlenen Musabeyli Boğazı ve Musabeyli köyleri arasındaki havzadan sonra Pembecik köyünde de fındık ağaçlarına rastlanıldı. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre eninde, ortasından dere geçen Musabeyli vadisinde bulunan değişik türdeki meyve ağaçları arasındaki fındık ağaçlarının yıllardır var olduğu ifade edildi. Pembecik Köyünden Çiftçi Çelebi Han, çocukluk yıllarından itibaren bölgede fındık ağaçlarının bulunduğunu, ama artık yeterince bulunmadığının altını çizdi. Çelebi Han, “Karadeniz bölgesinde yetişen fındıktan farklı olarak, buradaki fındık daha büyük, kabuğu da kalın. Yerköy ilçesinden Musabeyli Boğazına kadar olan bölgede bir zamanlar fındık ağaçlarının olduğu biliniyor. Ama zaman içerisinde kesilmiş, battal olmuş. Köyümüzde de bir iki ağaç ancak mevcut’’ dedi.

Musabeyli bölgesinde, yıllardır çok sayıda ağaç var olmasına karşılık ticaretini yapma ihtiyacı duymayan köylüler, geçen yıllarda pazara sunmalarına karşın, artık sadece kendi ihtiyaçları kadar topladıklarını belirtiyorlar. ‘Musabeyli Boğazı’ olarak bilinen vadi içerisinde her türlü sebze ve meyve yetişiyor. Ortasından dere geçen vadide armut, elma, kiraz, vişne, dut, kayısı, ayva, fındık, üzüm, ceviz gibi daha birçok meyve ağacı bulunuyor. Yerköy-Şefaatli arasındaki Karanlıkdere vadisinde yetişen sebze ve meyvenin Yozgat iliyle birlikte çevre illerin ihtiyacını karşılar durumdaki boğazda ıslah çalışması yapılması gerektiğinin altın çizildi.

