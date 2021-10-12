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YIKANIP, iLAÇLANIYOR

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile paydaşları tarafından hazırlanan ‘KOP ile Koyun Yıkama Makinelerinin Yaygınlaştırılması’ projesi kapsamında alınan makinalar ile kırsalda bulunan koyunların yıkama ve ilaçlamaları yapılıyor.

12 Ekim 2021 Salı 00:04
YIKANIP, iLAÇLANIYOR

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yozgat’ta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Sarıkaya ilçesinde de Ziraat Odası ile ‘KOP ile Koyun Yıkama Makinelerinin Yaygınlaştırılması’ projesini devreye sokup, makinalar temin edildi. Konya Ovası Projesi (KOP) desteğiyle alınan koyun yıkama makineleriyle dış parazitlere karşı etkili ve hijyenik ilaçlama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Parazitlerin bir kısmının hayvanlarda kan kaybı ve anemiye, ısırılan yerde fiziksel hasara, alerjik reaksiyonlara, diğer hastalıklara karşı direncin azalmasına, ağırlık kaybına, süt veriminde düşüş gibi pek çok olumsuz etkiye neden olduğu hatırlatıldı. Bu nedenle alınan koyun yıkama makineleri bölge üreticisine ve hayvancılığına katkı sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Makinaların kırsal alanlarda konuşlandırılarak, küçükbaş hayvanların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesinin sağlandığı belirtildi. Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan koyun banyoluğunun hayvan yetiştiricilerinin işini de kolaylaştırıyor. Hayvan yetiştiricileri, koyunlarını banyolukta yıkıyor. Banyoluğun içerisine su ve ilaç konulduktan sonra koyunlar tek tek buraya sokularak temizleniyor.  •Yasin Nazım Kayhan•

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