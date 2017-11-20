Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105268
ALTIN
163.252
DOLAR
3.9604
STERLİN
5.2472
EURO
4.6498

-Yetiştiriciye Mali Destek

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, düve yetiştiriciliğini geliştirmek üzere hazırladığı ve Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 30 ilde uygulamaya konulan ‘Düve Alım Desteği’ uygulamasına önümüzdeki yıl da devam edilecek.

-Yetiştiriciye Mali Destek

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, düve yetiştiriciliğini geliştirmek üzere hazırladığı ve Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 30 ilde uygulamaya konulan ‘Düve Alım Desteği’ uygulamasına önümüzdeki yıl da devam edilecek.

20 Kasım 2017 Pazartesi 07:00
156 Okunma
-Yetiştiriciye Mali Destek

Yozgat Gıada Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, projeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerden durumları uygun bulunan 88 işletmeciyle hibe sözleşmesi imzalamaya başladı. Sözleşme imzalayan yetiştiricilere yüzde 30 oranında hibe desteği ödemesi yapılacağı kaydedildi. Meraların daha etkin ve verimli kullanılması, otlatma kapasitelerinin arttırılması, ıslah edilmesine yönelik olarak hazırlanan proje kapsamında, gerekli altyapılarını tamamlayıp, başvuruları uygun görülen hayvancılık işletme sahiplerine hibe desteği veriliyor. Hibe almaya hak kazanan işletme sahiplerinin, en az 20 en fazla 200 baş arası olmak üzere damızlık gebe düve veya 8-12 aylık yaşa sahip damızlık boş dişi sığır alımları halinde yüzde 30 oranında hibe ödemesi yapılıyor.

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2017 yılı için Yozgat il genelinde yüzde 30 hibe almaya hak kazanmış 88 yetiştirici ile hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandığını söyledi. Özdemir, ‘’Hibe almaya hak kazanan yetiştiriciler, damızlık sığırları TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifi iştirakçileri, Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler ve Damızlık yetiştirici/üretici örgütleri merkez birliklerinden temin edebileceklerdir. Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi, hayvan sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil etmektedir’’ dedi.

İl Müdürü Özdemir, Doğu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde damızlık erkek materyal alımı, damızlık düve alımı ile ilgili uygulanan hibe projelerinde damızlık boğaların, damızlık düvelerin sadece TİGEM veya Hastalıktan ari işletmelerden teminine izin verdiğini hatırlattı. Özdemir, Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası’na sahip, süt sağım ünitesi bulunan işletmelerde 6 aylık yaştan büyük erkek sığırlar hariç tüm sığır cinsi hayvanlara 400 lira destekleme ödemesi yapılmakta olduğunu da hatırlattı. Özdemir, ‘’Yüzde 30 hibe düve alım desteği kapsamında alımı yapılacak damızlık hayvanların Brucella ve Tüberküloz Hastalıkları yönünden ari olan bu işletmelerden temin edilecektir. Hastalıklardan ari durumlarının devam ettirilmesinin büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle de işletmesine bu proje kapsamında damızlık gebe düve veya 8-12 aylık dişi boş sığır alan işletmelerin hastalıktan ari işletme sertifikası almaları almak üzere İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-HAYVANCILIK GELİŞİYOR
-HAYVANCILIK GELİŞİYOR
Öğrenci-Müdür denetimi
Öğrenci-Müdür denetimi
-Tarım araç istedi, meclis reddetti
-Tarım araç istedi, meclis reddetti
-Gübre toprakla buluştu
-Gübre toprakla buluştu
-Tarıma Baraj desteği
-Tarıma Baraj desteği
-Zahmetsiz tarıma devam
-Zahmetsiz tarıma devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim