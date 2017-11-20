-Yetiştiriciye Mali Destek

Yozgat Gıada Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, projeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerden durumları uygun bulunan 88 işletmeciyle hibe sözleşmesi imzalamaya başladı. Sözleşme imzalayan yetiştiricilere yüzde 30 oranında hibe desteği ödemesi yapılacağı kaydedildi. Meraların daha etkin ve verimli kullanılması, otlatma kapasitelerinin arttırılması, ıslah edilmesine yönelik olarak hazırlanan proje kapsamında, gerekli altyapılarını tamamlayıp, başvuruları uygun görülen hayvancılık işletme sahiplerine hibe desteği veriliyor. Hibe almaya hak kazanan işletme sahiplerinin, en az 20 en fazla 200 baş arası olmak üzere damızlık gebe düve veya 8-12 aylık yaşa sahip damızlık boş dişi sığır alımları halinde yüzde 30 oranında hibe ödemesi yapılıyor.

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2017 yılı için Yozgat il genelinde yüzde 30 hibe almaya hak kazanmış 88 yetiştirici ile hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandığını söyledi. Özdemir, ‘’Hibe almaya hak kazanan yetiştiriciler, damızlık sığırları TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifi iştirakçileri, Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler ve Damızlık yetiştirici/üretici örgütleri merkez birliklerinden temin edebileceklerdir. Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi, hayvan sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil etmektedir’’ dedi.

İl Müdürü Özdemir, Doğu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde damızlık erkek materyal alımı, damızlık düve alımı ile ilgili uygulanan hibe projelerinde damızlık boğaların, damızlık düvelerin sadece TİGEM veya Hastalıktan ari işletmelerden teminine izin verdiğini hatırlattı. Özdemir, Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası’na sahip, süt sağım ünitesi bulunan işletmelerde 6 aylık yaştan büyük erkek sığırlar hariç tüm sığır cinsi hayvanlara 400 lira destekleme ödemesi yapılmakta olduğunu da hatırlattı. Özdemir, ‘’Yüzde 30 hibe düve alım desteği kapsamında alımı yapılacak damızlık hayvanların Brucella ve Tüberküloz Hastalıkları yönünden ari olan bu işletmelerden temin edilecektir. Hastalıklardan ari durumlarının devam ettirilmesinin büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle de işletmesine bu proje kapsamında damızlık gebe düve veya 8-12 aylık dişi boş sığır alan işletmelerin hastalıktan ari işletme sertifikası almaları almak üzere İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir’’ diye konuştu.