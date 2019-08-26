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YETiŞEN ALIYOR

YOZGAT’ın organik olarak kavun ve karpuz üretimi yapılan Sekili bölgesinde hasat başladı. Yurdun diğer bölgelerinde karpuz hasadının tamamlanmasının ardından, Sekili bölgesinde yetişen karpuz, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

YETiŞEN ALIYOR

YOZGAT’ın organik olarak kavun ve karpuz üretimi yapılan Sekili bölgesinde hasat başladı. Yurdun diğer bölgelerinde karpuz hasadının tamamlanmasının ardından, Sekili bölgesinde yetişen karpuz, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
YETiŞEN ALIYOR

Sekili Bölgesinde önceki yıllarda 10 bin dekar alanda ekimi yapılın kavun-karpuz fidelerinin pahalı olması, girdi maliyetlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle bu yıl bin 500 dönümlük alana karpuz, iki dönümlük alanada kavun ekimi yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda, 10 bin dekarın üzerinde bir alanda üretim yapılırken, bu yıl üretimin büyük oranda azalmasına, başta Pazar sorunu olmak üzere girdi maliyetlerinin etkili olduğuna dikkat çekildi. Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyünde, kavun ve karpuzda ilk hasadın yapılmasının ardından, ürünler pazardaki tezgahlarda satışa sunulmaya da başlanıldı. Ürününü tarlada satan çiftçiler, üretim maliyetinin yüksek olmasına rağmen ürünlerini hasat öncesi satmanın mutluluğunu yaşadı. Sekili bölgesinde yetişen kavun ve karpuzun şeker oranının yüksek olmasının lezzetini artırdığı, bu nedenle başta Ankara, Çorum, Tokat, Samsun, Sivas olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden alıcı bulduğunun altı çizildi. Yozgat’ın diğer bazı ilçelerinde de kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin yapıldığı hatırlatılarak, ancak Sekili Bölgesi’nde yetiştirilen kavun ve karpuzun farklı özelliklerinin bulunduğu hatırlatıldı. Sekili Bölgesi’nde Delice Irmağı kenarında sulu tarım yapıldığı, diğer alanlarda ise kuru tarım yapıldığına dikkat çekilerek, ‘Tuzlu ve kumlu toprakta yetişen kavun ve karpuzun rengi diğer ürünlerinden farklı ama tadı onlardan daha güzel. Diğer bir özelliği ise Türkiye’nin tüm bölgelerinde kavun-karpuzu hasadı tamamlandıktan sonra burada hasada başlanılıyor almasıdır’’ denildi.

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