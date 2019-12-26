YERLiYi ÇOK SEVDiK

Bu amaçla Yozgat Merkez, Sorgun ve Boğazlıyan İlçelerinde kadim değerimiz olan ‘Atalık Buğday’ çeşitleri ekimleri yapıldı. Geçen yıl Yerel Buğday Projesi kapsamında küçük alanlarda ekilerek çoğaltılan, çiftçilere duyurulan atalık tohumlukların, bu yıl daha büyük alanlara ekildi. Ekimler Yozgat tarım, Orman İl Müdürlüğü tek personelleri nezaretinde gerçekleştirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürümüz Ziyaattin Özdemir, ülkemiz, en temel besin kaynağı olan buğdayın anavatanı ve gen merkezi durumunda olduğuna dikkat çekerek, ‘’Ekimlerini yaptığımız çeşitler, yüzyıllardır İlimizde ve ülkemizde yetiştirilen atalarımızdan bize intikal eden buğday çeşitlerimizdir. Bizim ata mirası tohumlarımız ve eski tatlarımızdır’’ dedi. Özdemir, 1970’li yıllardan sonra çiftçilerin daha fazla verim veren modern buğday çeşitleri kullanmaya başlanması ile birlikte geleneksel buğday türlerinin ekim ve üretiminin düşüşe geçtiğini kaydetti. Özdemir, ‘’Amacımız bu atalık buğday çeşitlerini çiftçilerimiz arasında tekrar yaygınlaştırarak gen muhafazasını sağlamak ve ata mirasımız olan bu değerlerimizin halk eliyle devamını sağlamaktır. Bilindiği üzere geçen üretim sezonunda Yerel Buğday Projesi kapsamında çiftçilerden toplanarak saflaştırılan yerel buğday tohumlukları küçük alanlara ekilmiş ve çoğaltılmıştı. Yapılan bu çalışmayı yaptığımız bir tarla günü ile çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurmuştuk. Geçen üretim sezonunda küçük alanlara ekilerek çoğaltılan bu tohumluklarımız bu sene aynı çiftçilerimizle birlikte daha büyük alanlara ekildi. Bu ekimlerde, Sarıbursa, Sarıbuğday, Akbuğday, Çalıbasan, Sertbuğday, Üveyik, Karakılçık çeşitleri ekildi. Geçen sene yaptığımız ekimlerde kullanılan tohumluklar 2 kilo idi. Bu tohumluklardan çoğaltılan tohumluklar bu sene 1-2 dekarlık alanlara ekildi. İklim ve çevre şartları inşallah iyi giderse bu üretim sezonunda daha büyük alanlara ekilebilecek miktarlarda yerel tohumları çoğaltmış olacağız. Çiftçilerimiz yeni tohumların yanında bu tohumlukları da ekmelerini ve bu ata mirasımız olan tohumlukların halk elinde muhafaza etmelerini istiyoruz” diye konuştu. Ekimi yapılan parsellerin takipleri yapılarak, gübreleme ve ilaçlama gibi bakımları da kurum tarafından yaptırılacak. Hasat döneminde ise her parseldeki buğdaylar ayrı ayrı hasat edilerek, üretilen tohumların analizleri yaptırılarak, kalite ve verim miktarları değerlendirilerek, çiftçilere tavsiye edilecek.