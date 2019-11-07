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Yerlide sonuç olumlu

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, yerli tohumları deneme amaçlı yapılan patates hasadında elde edilen veriler olumlu çıktı.

Yerlide sonuç olumlu

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, yerli tohumları deneme amaçlı yapılan patates hasadında elde edilen veriler olumlu çıktı.

07 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Yerlide sonuç olumlu

İl Müdürlüğü, hasat sonrasında elde edilen verim sonuçlarını ilan etti. Yerli patates tohumu olan Nahita cinsinden dekardan 2 kilo 550 gram ürün alındı. Çağlı cinsinden 3 kilo 819 gram, Leventbey’den 4 kilo 79 gram, Onaran’dan 5 kilo 395 gram, Ünlenen 5 kilo 467 gram, Nam 7 kilo 179 gram ürün elde edildi.  Nahita çeşidinin düşük olmasının bu çeşidin erkenci olması nedeniyle tarlanın baş kısmına ekildiği, tüm ekimlerin hasadının aynı anda yapılması nedeniyle diğerlerine göre düşük oranda verim alındığı kaydedildi. Nahita çeşidinin yazlık bir çeşit olduğu, rengi ve tadının çok güzel ve kalitesinin yüksek olduğu kaydedildi. Nam çeşidinin veriminin dikkat çekici olduğuna da vurgu yapılarak, çiftçilere yerli patates tohumları ile ekim yapmaları tavsiye edildi. 

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Yerlide Sonuç Olumlu
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