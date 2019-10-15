YERLİ YÜZ GÜLDÜRDÜ

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat'ta geçen yıl 27 bin ton patates üretiminin gerçekleştiğine vurgu yaparak, il genelinde genel olarak yabancı tohumlar ile üretimin yapılmakta olduğunu anlattı. Özdemir, ‘’İl Müdürlüğü olarak İlimizde yerli tohumlarla üretim yapılması için yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Bu amaçla Bakanlığımız Araştırma Enstitülerince geliştirilen çeşitler çiftçilerimizle birlikte demonstratif amaçlı olarak ekilmekte, hasat ve üretim aşamasında yapılan tarla ve tanıtım günleri ile çiftçilerimize tanıtılmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Yerli çeşitlerimiz çiftçilerimiz tarafından verim ve kalite yönüyle benimsenmiş, ekilmeye başlanmıştır. Enstitümüzün bu güzel çalışmalarına Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kayıtsız kalmadık. İlimizde bu çeşitlerin ekimini yaparak çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtmak istedik.

Enstitü ile irtibata geçtik ve bu yerli tohumlardan istedik. Ellerinde bulunan az miktarda tohumluktan 6 çeşit verdiler. Bizde bu çeşitleri ekim zamanında basın mensuplarının da katılımı ile Kuşçu köyümüzde muhtarımız Yaşar Darı’nın şu an bulunduğumuz arazisine deneme ekimlerini yaptık. Bakım ilaçlama ve gübrelemesi İl Müdürlüğümüz kontrolünde yapıldı. Bu aşamalarda Enstitümüzden teknik destekte aldık. Şu an bu yerli patates çeşitlerimizin hasatlarını gerçekleştiriyoruz. Örnek olarak daha önce alınan numuneleri görüyorsunuz gayet güzel görünüyor’’ dedi. Tarım Müdürü Özdemir, ‘Nahita, Çağlı, Leventbey, Nam, Ünlenen, Onaran’ çeşitlerinin ekiminin yapıldığını vurguladı. Özdemir, ‘’Bu çeşitler yemeklik patates çeşitleridir. Bunlardan Nahita erkenci çeşit olup, 80-90 günde hasat olgunluğuna gelmektedir. Bu çeşidimiz yazlık olarak değerlendirilmektedir.

Bu çeşidimiz esasen 1,5 ay önce hasat olgunluğuna geldi. Ama biz bu çeşidimizi bütün çeşitleri beraber hasat edelim çiftçilerimize ve basına tanıtalım diye özellikle hasat etmedik. Çağlı, Nam, Ünlenen ve Leventbey ise orta erkenci bir çeşit olup 91-110 günde hasada gelmektedir. En son Onaran çeşidimiz ise geçici bir çeşit olup 120 günde hasada gelmektedir. Bu çeşit kışlık olarak değerlendirilmektedir. Bizim buradaki amacımız bu çeşitleri çiftçilerimize tanıtmaktır. Şuan bu tohumluklar çoğaltılma aşamasındadır. Çiftçilerimize yerli patates çeşitleri ile ekim ve üretimini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda çiftçilerimiz, bu çeşitlerimizi tohumluk satan firmalardan temin edebilirler’’ diye konuştu. Tarım Müdürü Özdemir, üretilen patateslerin tohumluk olarak kullanılacağını, önümüzdeki dönem tekrar ekilerek, tohumun çoğalmasını sağlayacaklarını bildirdi. Çiftçi Yaşar Darı da, 2004'ten beri patates ektiğini, bu yıl ilk defa yerli tohum denediğini söyledi. Darı, "Daha önce verim iyiydi, bunu ilk defa denedik. Yerli tohumlarımızı üretmek ve çoğaltmak istiyoruz. Ülkemize bir katkımız olsun istedik. Üründe öncekilere göre daha iyi’’ ifadelerini kullandı. Hasat törenine katılan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitü tarafından yürütülen çalışmalar, yerli patates çeşitlerinin özelliklerini anlattı.

