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YERLi VE MiLLi TOHUMUMUZ YOK

Kayseri Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Hüseyin Akay, Türkiye’de şeker pancarı üretiminde yerli ve milli tohumun olmadığı için kullanılmadığını, yerli tohumun üretilip kullanılması için şirketleri bünyesinde çalışma başlattıklarını bildirdi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:02
YERLi VE MiLLi TOHUMUMUZ YOK

Kayseri Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Hüseyin Akay, Yozgat’ta katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada şeker pancarı üreticisinin yeri tohum kullanmadığını, pancar üreticisinin kullanacağı yerli tonumu üretmek için de şirket olarak Ar-Ge birimi oluşturduklarını söyledi. Akay, Türkiye’de şeker pancarında yerli tohum kullanılmadığını, Avrupa’dan, dünyadan getirilen tohumların kullanıldığını belirtti. Bu tohumları Türkiye’de ektikleri zaman şeker pancarındaki şeker oranının yüzde 16 seviyesinde olduğunu vurgulayan Akay, aynı tohumun Avrupa’da değişik ülkelerde ekildiği zaman en az yüzde 18 şeker oranı elde edildiğini kaydetti. Yine aynı tohumu Türkiye’de ektiklerinde elde edilen dekardaki verimliliğin 6 ton seviyesinde olduğunu anlatan Akay, bunun Avrupa’da 9-10 seviyesinde olduğunun altını çizdi. Pancar tohumunu yetiştirmek için Türkiye’de en az 6 kez sulanması gerektiğine de vurgu yapan Akay, ‘’Biz bunu sulama mecburiyetinde kalıyoruz ancak sulama maliyeti tarımın, pancar yetiştiriciliğinin en yüksek maliyeti haline geldi. Son yıllardaki özellikle elektrik ve akaryakıttaki meydana gelen artışlar toplam pancar üretimi maliyetinin yüzde 30’unu sulama maliyeti haline dönüştürdü. Avrupa’da bunu sulamadan yetiştiriyorlar. Bu kadar şeker oranında, verimlilikte, tonajda ve maliyette Avrupa ile aramızda büyük fark olunca bu sektörü korumak için kotalı sistem yapılmak durumunda kalınmış. Biz Kayseri Şeker’de göreve başladıktan sonra bunları tespit ettik. Bu büyük bir eksikliktir. Bilindiği gibi Türkiye’de tohumculuk konusunda önemli gelişmeler oluyor. Ama bunlar diğer bitkisel ürünler ile alakalı çalışmalar. Pancar tohumundaki eksikliği gidermek açısından bir özel sektör kuruluşu olmamıza rağmen bu sektörün geleceği açısından sorumluluk hissettik, 2014 yılında Ar-Ge merkezi kurduk. Ar-Ge merkezimiz 7 yıldır ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yerli ve milli tonum geliştirme konusunda ciddi çalışmalar ortaya koymaya başladık. Türkiye’nin toprakta ekim yapısına uygun pancar tohumunu geliştirebilecek olursak. Türkiye’de şeker sektörünün geleceğini kurtarmış olacağımızı düşünüyoruz. Bunu milli ve önemli bir görev olarak üstleniyoruz. Bunun ağır bir maliyeti var, ama devletimizin de bu konuda destekleri var. Ar-Ge’nin kurulmasında bu projelerin yürütülmesinde devletimizin önemli destekleri var. Bunlardan da faydalanıyoruz. Türkiye’de 10 üniversite ile ortak çalışmalar sürdürüyoruz. 30 civarında öğretim görevlisi ile çalışmalar yapıyoruz’’ dedi. 

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