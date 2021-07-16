Yerli ve Milli hububat hasatı yapıldı

Yozgat’ta geçtiğimiz hafta içerisinde tanıtımı yapılan buğday ve arpa çeşitlerinin hasadı da yapıldı. Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından, ‘Yerli ve Milli’ çeşit buğday arpa deneme parsellerinin hasatları yapıldı. Hasat, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli ve Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün teknik personeli tarafından yapıldı. Yapılan hasatla ilgili olarak Tarım İl Müdürü Tanju Özkaya, ‘’Geçen hafta tarla günü yerli ve milli buğday-arpa çeşitlerimiz çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtılmıştı. Tarla günü yapılan alanda 2 çeşit çalışma vardı. Birincisi Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından ekilen 100’er m2’lik deneme parselleridir. Diğeri ise çiftçi şartlarında ekimi yapılan 5’er dekarlık demonstrasyon parselleridir. Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün çeşitleri deneme parsellerinin hasadı enstitü teknik personeli ve İl Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından yapıldı. Çiftçi şartlarında yapılan demonstrasyon ekimlerinin hasatları ise önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Hasat yapılan deneme parsellerinden çok güzel sonuçlar alındı. Çiftçilerimize bu çeşitleri ekmeleri konusunda tavsiye ediyoruz’’ dedi.