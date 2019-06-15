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Yerli tohumlar tanıtıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görevli teknik ekip, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılan Yerli Çeşitler Tarla Günü etkinliğine katıldı.

Yerli tohumlar tanıtıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görevli teknik ekip, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılan Yerli Çeşitler Tarla Günü etkinliğine katıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Yerli tohumlar tanıtıldı

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen yerli çeşitler tarla gününe Yozgat Tarım İl Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte bazı çiftçiler da katıldı. Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İhsan Arslan da katıldı. Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünce kuraklığa dayanıklı, yüksek verimli ve sanayicinin istediği kalite özelliklerde geliştirilmiş olan yerli hububat çeşitlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Geliştirilen ve tanıtılan çeşitler çok iyi görünmekle birlikte özellikle kurağa dayanıklı olarak geliştirilen ‘Taner’ çeşidi Buğdayın dikkat çektiği kaydedildi. 

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