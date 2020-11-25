YERLi ÇEŞiTLER EKiLDi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, yerli tohumlukları çiftçilere tanıtmak, yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohumlarla demonstrasyon ekimleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, 2019 yılında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerin çiftçilere ektirilerek, yaygınlaştırılması çalışması yapıldığını söyledi. Özkaya, Enstitü Müdürlükleri ile TSÜAB'a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmalarının yapıldığını kaydetti. Özkaya, ‘’Bu kapsamda bu yıl Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'ne üye özel sektör firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen Tekfen2038, Tekfen1013, Tekfen2064, Tekfen1071 ekmeklik buğday çeşitleri Yozgat Ziraat Odası ile birlikte ekildi. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan Reis, Nacibey, Müfitbey ve Es26 ekmeklik buğday çeşitlerinin de ekimi yapıldı. Bunların dışında, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil edilmiş olan Saban, Köprü ve Yüksel ekmeklik buğday çeşitleri, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüz tarafında geliştirilerek tescil edilmiş olan Nevzatbey ekmeklik buğday çeşidi 3 köydeki önder çiftçilerimizle ekilmiştir’’ dedi. Özkaya, Şefaatli İlçesinde Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek tescili yapılan ‘İnce04’ ve Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilen ‘Burakbey’ arpa çeşitlerinin de ekilminin yapıldığını bildirdi. Özkaya, ‘’Amacımız Bakanlığımız araştırma kuruluşlarınca geliştirilerek tescil edilmiş, yabancı çeşitlerle aynı verimler sahip, hatta daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli hububat çeşitlerimizi çiftçilerimize göstererek, tanımak, İlimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır. Bu çeşitlerimizin gelişim ve verimleri üretim sezonu boyunca takip edilecek hasatları çiftçilerimiz ve basın mensupları ile birlikte yapılarak çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtılacaktır” ifadelerini kullandı.