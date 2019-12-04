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Yerli çeşitler denemeye alındı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerli tohumların tarımsal üretimde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Yerli çeşitler denemeye alındı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerli tohumların tarımsal üretimde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Yerli çeşitler denemeye alındı

Yozgat’ta en çok üretilen ürünlerden olan Arpada çiftçilere yeni yerli çeşitleri tanıtmak amacıyla yeni arpa çeşitlerinin ekimleri yapıldı. Kurumun teknik ekibi tarafından Sorgun İlçesinin Büyüktaşlık köyünde yapılan deneme ekiminin sonuçlarının takip edilip, çiftçilerle paylaşılacağı bildirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, araştırma kuruluşlarınca geliştirilen yerli çeşitleri Yozgat şartlarında deneyerek, ekolojik şartlara uyum sağlayan yüksek verimli yerli çeşitleri çiftçilere tanıtıp, yaygınlaştırmak amacıyla, yeni yerli tohumlarla yoğun demonstrasyon çalışmaları yürütmekte olduklarını söyledi. Özdemir, ‘’Bu yeni çeşitler gelişim, üretim, hasat aşamasında yapılan tarla veya tanıtım günleri ile çiftçilerimize tanıtılmakta, yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Arpa çeşitlerinden Akar - Anka06 – Burakbey – Bozlak - Tosunpaşa ve Aydanhanım çeşitleri deneme tarlasına yan yana ekildi. Bu çeşitlerimiz üretim sezonu boyunca teknik personelimizce takip edilecek, gelişim ve verimleri analiz edilerek sonuçlar çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır" dedi.
 

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Yerli çeşitler Denemeye Alındı
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