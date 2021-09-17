Yerli buğday hasadı yapıldı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yerli ve milli buğday tohumluklarını çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gönderilen yerli tohumlarla uygulanan buğday çeşit demonstrasyonlarının hasatları yapıldığını söyledi. Hasatların İl Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçilerle birlikte yapıldığını dile getiren Özkaya, mevsim şartlarına göre iyi verimlerin alındığını vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yerli ve milli çeşit tohumların ekilişini Yozgat’ta yaygınlaştırmak amacıyla birçok deneme ve demonstrasyon çalışmaları yaptıklarının altını çizen Özkaya, geçen yıl bakanlıklarının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerin çiftçilere ektirilerek yaygınlaştırılması çalışmasına bu üretim sezonunda da devam ettiklerini anlattı. Özkaya, bu kapsamda Enstitü Müdürlükleri tarafından çeşitlendirilen Demirhan, Çavuş, Aytenabla Saban, Yüksel, Köprü Reis, Müfitbey, Nacibey, Es26, Bozkır çeşitlerinin Yozgat’ın değişik ilçe ve köylerinde ekimleri yapıldığını vurguladı. Ayrıca Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)'ne üye özel sektör firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen Tekfen ve May8462 çeşitlerinin de 2 köyde ekildiğini hatırlatan Özkaya, ‘’Bu çeşitlerden sulu şartlarda ekimleri yapılan Reis-Müfitbey-Nacibey-Es26 ve Nevzatbey çeşidinden dekara 450-680 kilo verimler alındı. Kuru şartlarda ekimleri yapılan diğer çeşitlerden ise kuraklığa rağmen 160-280 Kg/da arası verimler alındı. Buradaki amacımız çeşitleri yarıştırmak değildir. Yerli çeşit buğdaylarımızın İlimiz şartlarına uyumu ve verim durumlarının gözlemek ve ona göre çiftçilerimize tavsiyede bulunmaktır. Yapılan ekimlerde bütün bu çeşitlerin İlimiz şartlarında toprak, arazi ve sulama durumları gözetilerek uygun yerler uygun çeşitler ekildiğinde çok güzel ve tatmin edici verimler verdiğini gördük. Her çeşit değişik iklim ve toprak şartlarında daha iyi verim vermektedir. Tüm bu çeşitleri çiftçilerimize tavsiye diyoruz. Çiftçilerimiz bu çeşitlerle ilgili bilgi almak isterlerse İl ve İlçe Müdürlüklerimizle irtibata geçebilirler’’ dedi. (İhsan Çelikkaya)