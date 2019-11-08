Yerli buğday ekimi

Yerli buğday tohumluklarını çiftçilere tanıtmak, yaygınlaştırmak amacıyla buğday çeşit demonstrasyon ekimleri yapıldı. Ekimler, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik personelin kontrolünde gerçekleştirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, yerli çeşit tohumların ekilişini yaygınlaştırmak amacıyla birçok deneme, demonstrasyon çalışmaları yaptıklarını, bunları kamuoyuna kitle iletişim vasıtalarıyla duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Özdemir, ‘’Bu yıl Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerimizin çiftçilerimize ektirilerek yaygınlaştırılması çalışması başlatmıştır. Bu kapsamda Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği’ne üye özel sektör firmaları tarafından geliştirilerek, tescil ettirilenüç çeşidin ekimi yapıldı. Bununla birlikte, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan Kışla ve İmren çeşitleri, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüz tarafında geliştirilerek tescil edilmiş olan Nevzatbey çeşitlerinin ekimleri de gerçekleştirildi. Ekimler, Yozgat merkez ile birlikte Sorgun ve Yerköy İlçelerimizdeki 4 köye yapıld’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, bu çeşitlerden İmren çeşidinin makarnalık olduğunu, diğer çeşitlerin değişik yetişme karakterlerine sahip, ekmeklik çeşitler olduğunu bildirdi. Özdemir, ‘’Bu çeşitlerden hariç geçen üretim sezonunda ekilerek olumlu sonuç alınan Şanlı Bozkır, Konya 2002 ekmeklik buğday çeşitleri de Toprak işlemesiz ekim demonstrasyonlarında farklı çiftçilerimizin tarlalarına ekilmiştir. Bu çeşitlerimizin gelişim ve verimleri üretim sezonu boyunca takip edilecek, hasatları çiftçilerimiz ve basın mensupları ile birlikte yapılarak çiftçilerimize, kamuoyuna tanıtılacaktır” diye konuştu.