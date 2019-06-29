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YERELDE HASAT ZAMANI

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, eskiden beri kullanılan, günümüzde çiftçilerce bazı köylerde halen üretimi yapılan yerel buğday çeşitlerinin ekimini yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı deneme amaçlı ekimin hasadını, bugün gerçekleştirilecek olan ‘Tarla Günü’ etkinliği ile yapacak.

YERELDE HASAT ZAMANI

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, eskiden beri kullanılan, günümüzde çiftçilerce bazı köylerde halen üretimi yapılan yerel buğday çeşitlerinin ekimini yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı deneme amaçlı ekimin hasadını, bugün gerçekleştirilecek olan ‘Tarla Günü’ etkinliği ile yapacak.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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YERELDE HASAT ZAMANI

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde, Uluslararası kuruluşlarında desteği ile yürütülen ‘Bölgesel Yerel Buğday Projesi’ kapsamında Yozgat’ın farklı bölgelerinde yerel buğday demonstrasyonları yapıldı. Uygulanan bu demonstrasyonların öncelikle çiftçilere ve kamuoyuna gösterilerek duyurulması amacıyla Boğazlıyan İlçesi Gövdecili köyü Üçhüyük mevkiindeki demonstrasyon alanında bugün tarla günü yapılacağı bildirildi. Saat 11.00’da başlayacak olan tarla günü etkinliğine tüm çiftçiler davet edildi. Yerel Buğday Proje kapsamında, Yozgat’ta 5 İlçeye bağlı 9 köyünde yapıldığı bildirildi. Eskiden beri ekilen, günümüzde yetiştirilmekte olan yerel buğday çeşitlerinin envanterinin çıkarılarak, gen bankalarına aktarılması, üretimlerinin yine çiftçi eliyle devam etmesiyle genetik çeşitliliğinin devamının sağlanması, bu gen kaynaklarının aynı zamanda çiftçi eliyle korunmasını sağlamak amacıyla projenin uygulamaya konulduğu duyuruldu. Ülkemizin, en temel besin kaynağı olan buğdayın anavatanı ve gen merkezi durumunda olduğu, 1970'li yıllardan sonra çiftçilerin modern buğday çeşitleri kullanmaya başlanması ile birlikte geleneksel buğday türlerinin ekim ve üretiminin düşüşe geçtiği kaydedildi. ‘Türkiye'de Yerel Buğday Çeşitlerinin Envanterinin Çıkarılması’ projesi kapsamında 2009-2014 yılları arasında, Yozgat’ın da dahil olduğu 65 ilde bin 850 çiftçiden 3 bin çeşit buğday toplandı. Toplanan yerel buğdaylar, araştırma kuruluşlarında, sınıflandırmaya tabi tutularak saflaştırıldı. Araştırma kuruluşlarında saflaştırılarak üretilen tohumlar, ilgili ve istekli çiftçilerle birlikte ekilerek, çoğaltılıp, çiftçiler tarafından tohumların muhafaza edilerek, üretiminin yapılıp, yaygınlaştırılması hedeflendi.  Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Kadışehri ve Sorgun İlçelerimizdeki 9 köyde istekli 11 çiftçinin tarlasında ekimler yapıldı. Yozgat'ın yerel buğdaylarından Sarı Bursa, Akbuğday, Çalı Basan, Sarı Buğday, Sert Buğday çeşitlerinin ekimleri hazırlanan parsellere yapıldı. Yapılan ekimlerin ardından takibe alınan yerel buğday çeşitlerinin hasadının bugünden itibaren başlatılması kararlaştırıldı. 

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