Yerel buğdaya takip

YOZGAT il genelinde yerli tohumların ekimlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bu sezon ekilen yerli buğday çeşitleri ekim alanları yakın takibe alındı. Yozgat’ta Yerel buğdayların çiftçi eliyle muhafazasına yönelik yürütülen demonstrasyon ekimlerinin yapıldığı alanlarda, buğdaylar boy vermeye başladı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Atalık yerel buğday üretiminin devamı ve yaygınlaştırılması demonstrasyonları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Özkaya, Yozgat’ta son üç yıldır yerel buğday çeşitlerinin çiftçi eliyle muhafazası, yaygınlaştırılması çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Özkaya, ‘’Bu kapsamda önceki yıllarda uygulanan Yerel Buğday Projesi çalışmalarında temin edilen ve çoğaltılan yerel buğday tohumlukları, bu üretim sezonunda geçtiğimiz Ekim-Kasım aylarında Merkez, Boğazlıyan, Kadışehri ve Sarıkaya İlçelerimize bağlı 9 köyümüzde ekildi’’ dedi. Özkaya, çalışmanın önceki yıllarda yapılan Yerel Buğday projesinin devamı amacıyla Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 8 İlde yürütülen, KOP tarafından desteklenen Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi kapsamında yapıldığını anlattı. Özkaya, ‘’Ekimler, önceki yıllarda Yerel Buğday Projesi kapsamında küçük alanlarda ekilerek çoğaltılan tohumlar ve çiftçimizin kendi elindeki yerel tohumlarla yapıldı. Yapılan uygulamalarda, İl Müdürlüğümüz teknik personelimizin nezaretinde Sarıbursa – Sarıbuğday – Akbuğday – Çalıbasan – Sertbuğday yerel buğday çeşitleri ekildi. Şu an buğdaylardaki çimlenme durumu iyidir. Yapılan ekimler çiftçilerimiz ve teknik personelimiz tarafından takip edilmektedir. Çiftçilerimiz yeni tohumların yanında bu tohumlukları da ekmelerini ve bu ata mirasımız olan tohumlukların halk elinde muhafaza etmelerini istiyoruz’’ dedi.