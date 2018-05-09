YER MUZU TESCiLLENiYOR

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Aydıncık Belediyesi ile Bağrıbütün Kavunu Coğrafi işaretlemesi için yürütülen morfolojik ve moleküler Karakterizasyonunun ölçülmesine yönelik ekim yapıldı. Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlileri tarafından bölge çiftçileriyle birlikte gerçekleştirilen ekim yakından takip edilerek, kavunun yetişme aşamaları bilimsel olarak kayıt altına alınacak. Aydıncık ilçesi Kümbet Ovası'nda 200 dönüm bir alanda yetişen 'bağrıbütün' adlı kavun, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilden talep edilmeye başlandı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, bağrıbütünün muzla ve kavun arasında bir tat olduğunu söyledi. Kavunun yer muzu olarak da bilindiğini dile getiren Başkan Koçak, 'Bağrbütün' adlı kavunun patenti için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunduklarını hatırlattı. Başkan Koçak, "Belediye olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. 'Bağrıbütün'ün coğrafi işaretlemesi içinde Türk Patent Enstitüsüne müracaatımızı yaptık. Bu tat tescillendikten sonra hem Yozgat'ımız da hem ülkemizde tanıtılmış olacak. Çiftçilerimiz bu sayede gelir imkanı sağlamış olacaklar. Çiftçiler kendilerine göre 5-10 dönüm ekiyorlar ama genel olarak 200 dönüme yakın ekim yapılıyor’’ dedi.

Başkan Koçak, geçen yıl Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde bir grup akademisyenin kavunları tarlada inceleme imkanı bulduğunu bu yıl da yürütülecek tescil çalışması kapsamında ekim yaptıklarını anlattı. Bozok Üniversitesi, Aydıncık Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, yöreye özgü Bağrıbütün kavununun üretim kalitesini arttırmak, ürünün genetik saflığını kaybetmemesi için üretimde izolasyon malzemesi kullanarak, yabancı tozlanmalardan koruyup, elle döllenme çalışmasına yönelik ön çalışmanın ardından ekim de gerçekleştirildi.