YENiLENMEYi BEKLiYOR

ÇAYIRALAN ilçesinde Köy Hizmetleri döneminde yapılan su kanalları ekonomik ömrünü doldururken ilçe çiftçisi yeni sulama sistemi istiyor. Çayıralan ilçesinde Köy Hizmetleri döneminde yapılan beton sulama kanalları ömrünü doldurunca sulama işi sıkıntıya girdi. Konuyla ilgili girişimlerde bulunan Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, ilgili kurumların su arklarının Köy Hizmetleri tarafından yapıldığı için devir yapılması cevabı verdiklerini ifade etti. Çayıralan’ın zengin su kaynaklarına sahip olmasına karşın, sulama alt yapısının yetersizliğinden dolayı sulama yapılamadığını anlatan Yasin Şahiner, “İlçe merkezinde 13 bin beton sulama kanalı bulunuyor. Lakin bunlar ekonomik işlevini doldurmuş olan su arkları şeklindeki beton yapılar” dedi.

KOP İdaresi tarafından 800 bin lira hibe proje desteğiyle 2 bin 400 metrelik hattı modern sisteme dönüştüreceklerini belirten Şahiner, “Hattın geri kalan kısmı için de kurumlarımızdan destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

DSİ ile de görüşen ilçe Belediye Başkanı Şahiner, su kanallarının DSİ’ye devir işlemi yapılması durumunda kurumun müdahale edebileceğini söyleyerek, “DSİ, su arklarının Köy Hizmetleri tarafından yapıldığını, arkların kendilerine ait olmadığı için müdahalede bulunamadıklarını söylemiştir. DSİ’ye devri yapılırsa şayet, o zaman bu kalan kısım da modern sulama sistemine dönüşecektir” ifadelerini kullandı.

Haber: Mustafa TEKER

