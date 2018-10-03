Yenilebilir Enerjiye KOP desteği

KOP İdaresi, Yenilenebilir Enerji Projelerine 11 Milyon lira destek verilmesini planladı. KOP Bölgesinin çok yakın bir gelecekte Türkiye’nin önemli bir enerji üssü haline dönüşeceğini ifade eden KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Karapınar, Bor ve Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgelerinin en az 5 bin megavatlık enerji üretilebilme kapasitesinin KOP Bölgesini ön plana çıkarttığını söyledi. Bostancı, bölgenin yeraltı kaynakları ve güneş enerjisi potansiyelinin idarenin temel ilgi alanını oluşturduğuna dikkat çekti. Başkan Bostancı, 2015 yılından bu yana bölgenin mevcut yenilenebilir enerji kaynaklı potansiyelinin yerli ve milli imkânlarla değerlendirilmesi için bölgedeki yenilenebilir enerji çalışmalarına önemli bir kaynak aktarıldığını anlattı. Bostancı, enerjinin çeşitliliği, güvenliği ve enerji kaynaklarına makul fiyatlarla erişimin her ülke için stratejik bir zorunluluk haline dönüştüğünü söyledi.