Yeni sera tesisinin kurulumu başladı

Çilek üretimine yönelik olarak projelendirilen seralarda montaj çalışmalarının ardından fide dikimi de tamamlandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yapımı tamamlanan seralarda termal su kullanmamayı düşünmediklerini söyledi. Açıkel, ‘’Üretken belediyecilikte Sarıkaya’yı marka haline getirmek istiyoruz. Bu projeyle ilçe ekonomisine artı olarak büyük katkı sağlanacaktır. Sera tesislerimiizden ilkini tamamlayıp, fide dikimlerini de yaptık. Şimdi ise ikinci sera tesislerini kurmaya çalışıyoruz. 4 bin 500 metrekare büyüklüğündeki yeni seralarımızla ilgili çalışmalara başlanıldı. Seraların montajları yapılıyor'' dedi.