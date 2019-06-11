Yem bitkisinde olumlu sonuç

Yapılan hasatta il ortalamasının yüzde 50 üzerine çıkıldı. Hayvancılıkta kaba yem üretiminde yem bitkisi ekimlerinde daha fazla ve kaliteli ot verimi alınabilmeleri için uygulanan Karışım Yem Bitkisi demonstrasyonunda hasat yapıldı. Boğazlıyan İlçesinin Yenipazar Beldesi’nde 9 dekar tarla da uygulanan deneme ekiminde beklenilen sonuç elde edildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinden oluşan karışım yem bitkisi ekiminin, birim alandan alınan veriminin yükseltmesi açısından önemli bir alternatif olduğuna dikkat çekti. Özdemir, ‘’Yapılan ekimlerde kullanılan karışım yem bitkisi tohumluğunda Macar Fiği, Yem Bezelyesi, Yulaf, Buğday bulunmaktadır. Bu şekilde karışımla ekim yapılması ile hem birim alandan alınan verim artmakta hem de üretilen yemin besin ve protein değerleri artması ile birlikte hayvancılıkta verimi artırmaktadır’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, karışımlı yem bitkisi demonstrasyon ekimini, geçen yıl yaptıklarını, teknik personelin kontrolünde yakın takibe alındığını söyledi. Özdemir, teknik personelin kontrolünde biçimi yapılarak balya silajı yapıldığını kaydetti. Özdemir, ‘’Yapılan ekimde dekardan bin 500 Kilo yaş ot verimi alındı. Bu rakam İl ortalaması olan bin kilo ile kıyaslandığında yüzde 50 verim artışı anlamına geliyor. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize bu şekilde karışık yem bitkisi ekimlerini tavsiye ediyoruz. Ama bu karışımda iyi verim almaları için taban arazilere ekim yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ekim yapılan alan sulu alan olursa bu verim miktarı daha da artar. Ayrıca elde edilen kaba yemde birçok ürün olduğundan diğer sade kaba yemler göre daha besleyici ve faydalı olup hayvanlar tarafından da iştahla yenmektedir’’ diye konuştu.

Çiftçi Mustafa Özer ise, yapılan demonstrasyon uygulamasından memnun kaldığını vurgulayarak, “Karışım yem bitkisi ile ekimi ile daha fazla ve kaliteli ürün alınacağını ve faydalarını İl Tarım Müdürlüğü personeli bize anlattılar. Bizde bu konuda istekli olunca tohumu temin ettiler ve beraber ekim yaptık. Sonuçtan çok memnun kaldık. Hem daha kaliteli kaba yem aldık emde yüzde 50 verim artışı sağladık. Bundan sonraki yıllarda bu şekilde karışımlı yem bitkisi ekimi yapacağız. Hayvancılıkla uğraşan bütün çiftçi arkadaşlara tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

